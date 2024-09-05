Основатель ГК «Дело» призвал активнее развивать торговое судоходство

Председатель совета директоров группы компаний «Дело» Сергей Шишкарев в ходе Восточного экономического форума обратил внимание на новые возможности для российского судоходства, которые образовались в течение последних двух лет.

«Кризис или проблема – это и окно возможностей. Поэтому сегодня нужно учитывать, что практически совершенно освободилась ниша в морском торговом судоходстве», — указал он, выступая на сессии «Мировая торговля: инструмент развития, а не давления», организованной ГК «Дело» совместно с Минпромторгом РФ и РЭЦ.

Шишкарев привел статистику, согласно которой доля российских морских операторов в портах РФ кратно выросла после ухода западных конкурентов. Например, к 2024 году на Дальнем Востоке этот показатель вырос более чем вдвое — с 23% до 56%, а на Северо-Западе — в 15 раз (с 2% до 30%).

При этом он отметил, что на сегодняшний день доля России во внешнеторговых морских перевозках не превышает 5%.

В связи с этим Шишкарев предложил не просто наращивать флот, но и создавать сеть транспортных хабов за рубежом, чтобы контролировать международные логистические цепочки.

«Давайте быстрее искать эти рынки сбыта, приходить туда и завоевывать то пространство, которое нам по праву принадлежит», - заключил председатель совета директоров ГК «Дело».

В свою очередь, замминистра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов отметил, что в рамках нового цикла нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» предусмотрено создание зарубежной инфраструктуры для российских компаний.

«Это в первую очередь промышленные парки, транспортно-логистические центры, новые маршруты в рамках международных транспортно-логистических коридоров», — пояснил он.

Ранее Шишкарев сообщал, что ГК «Дело» прорабатывает с партнерами из Шри-Ланки строительство хаба в глубоководном порту Хамбантота мощностью до 10 миллионов ДФЭ. Он также предлагал построить аналогичные хабы на Кубе и в Йоханнесбурге (ЮАР), чтобы вместе с портами Санкт-Петербурга организовать на их основе большое контейнерное движение.