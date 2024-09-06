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«Авто.ру» предоставит покупателю бесплатный отчет с историей подержанного автомобиля

Покупатели машин с пробегом смогут бесплатно получить информацию об автомобиле

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Shutterstock/FOTODOM

Сервис «Авто.ру» открыл частным покупателям бесплатный доступ к отчетам по автомобилям, которые их заинтересовали, сообщили в пресс-службе компании.

Отчет станет доступен в течение 20 минут после звонка продавцу.

Пользователю сервиса придет сообщение со ссылкой на полный отчет. Ограничений по количеству документов, которые можно получить бесплатно, нет.

В компании рассказали, что отчеты «Авто.ру» собирают данные из множества источников: от официальных баз по ДТП до сведений из иностранных аукционов.

Большинство покупателей совершает несколько звонков по объявлениям в процессе поисков оптимального предложения.

По данным опросов, проведенных компанией, больше 70% респондентов отмечают, что в отчете содержится важная информация, которая влияет на принятие решения о покупке автомобиля с пробегом.

В сервисе отметили, что стремятся сделать процесс поиска и выбора автомобиля с пробегом более прозрачным, безопасным и удобным.

Покупатель на этапе поиска машины получает спектр данных, который позволяет отсеять варианты с недостатками, а также аргументировать более выгодные условия сделки. При этом ему не придется тратить дополнительное время на разъезды для осмотра, подчеркнули в «Авто.ру».

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