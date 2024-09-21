Лидер ЛДПР обратился к ООН, Трампу и Харрис из-за планов Зеленского

Генассамблея ООН должна отвергнуть планы украинского президента Владимира Зеленского, высказался мнение глава комитета Госдумы по международным делам, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий в эфире телеканала «Россия 24».

«Призываем участников наступающей сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций сказать решительное «нет» и действиям Израиля на Ближнем Востоке и плану Зеленского», — сказал политик.

Он добавил, что такие шаги только обострят противоречия. С таким же призывом Слуцкий обратился к кандидатам на пост президента США Дональду Трампу и Камале Харрис и другим понимающим происходящее, благоразумным политикам. По мнению главы ЛДПР, не обязательно поддерживать РФ, но нужно быть за мир перед его сторонниками.

Накануне Зеленский в своем Telegram-канале написал, что «активно готовится» к встречам с американским коллегой Джо Байденом, а также Трампом и Харрис.

«И теперь мы представим вполне конкретный план, как Украине... не просто выстоять, не просто держать уровень сопротивления, как сейчас, но именно усилиться — усилиться так, чтобы реально приблизить справедливый мир, реально приблизить победу», — заявил лидер.

Он отметил, что Киев «очень рассчитывает» на поддержку и считает ее справедливой, потому что, «когда один народ выигрывает битву за свою независимость и соблюдение международного права, весь мир выигрывает». Зеленский заключил, что именно так и должно быть.

Ранее Зеленский заявил о планах в этом году поставить точку в конфликте.