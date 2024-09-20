В КПРФ отреагировали на видео с депутатом и проституткой в Госдуме

В КПРФ заявили, что комментировать ролик с депутатом, который пригласил проститутку в Госдуму, «бессмысленно», потому что «нет фактуры». Об этом сообщает телеканал RTVI.

Глава пресс-службы ЦК КПРФ и ее фракции, депутат Госдумы Александр Ющенко заявил, что к деятельности партии случай отношения не имеет, и это всего лишь «догадки, которые якобы идут с подачи политтетехнологов». Он предположил, что на видео может быть не депутат Денис Парфенов, а кто угодно, даже Чубайс, потому что в партии «много рыжих».

В пятницу Telegram-канал SHOT опубликовал видео с депутатом, похожим на Парфенова, который занимался сексом в Госдуме с проституткой. Сам депутат ситуацию пока не комментировал.

После этого депутат Виталий Милонов потребовал изгнать демонов и почистить с хлоркой кабинет, где было снято видео.

Ранее Лолита предложила проституткам платить налоги.