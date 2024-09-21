Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Будапеште ждут пик крупнейшего за 11 лет наводнения

Пик наводнения в Будапеште придется на субботу, 21 сентября

close
REUTERS

Пик наводнения в Будапеште ожидается 21 сентября, когда, по прогнозам, уровень воды в Дунае поднимется до примерно 8,5 м, что на пять метров превышает норму, передает Infostart.

По словам руководителя Главного управления водного хозяйства страны Иштвана Ланга, до вечера субботы уровень Дуная вырастет еще примерно на 50 см, после чего вода начнет медленно отступать.

Как уточняет портал Index, за последние 10 лет уровень реки не поднимался выше 6 м. Предыдущий «рекорд» был зафиксирован в 2013 году на площади Вигадо, когда вода в реке достигла отметки в 891 см.

18 сентября премьер Венгрии Виктор Орбан объявил о критическом этапе наводнения в республике. При этом уже с прошлых выходных нижние набережные Дуная в центре были закрыты. На севере города начались работы по подготовке к разливу реки. 19 сентября вышедший из берегов Дунай начал затапливать набережные у парламента. Скамейки для туристов перед зданием полностью скрылись под водой, а фонарные столбы и светофоры — наполовину. Подход к пристани прогулочных катеров оказался полностью отрезан водой.

Ранее на юге Польши начался «армагеддон» из-за наводнения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами