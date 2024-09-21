В Будапеште ждут пик крупнейшего за 11 лет наводнения

Пик наводнения в Будапеште ожидается 21 сентября, когда, по прогнозам, уровень воды в Дунае поднимется до примерно 8,5 м, что на пять метров превышает норму, передает Infostart.

По словам руководителя Главного управления водного хозяйства страны Иштвана Ланга, до вечера субботы уровень Дуная вырастет еще примерно на 50 см, после чего вода начнет медленно отступать.

Как уточняет портал Index, за последние 10 лет уровень реки не поднимался выше 6 м. Предыдущий «рекорд» был зафиксирован в 2013 году на площади Вигадо, когда вода в реке достигла отметки в 891 см.

18 сентября премьер Венгрии Виктор Орбан объявил о критическом этапе наводнения в республике. При этом уже с прошлых выходных нижние набережные Дуная в центре были закрыты. На севере города начались работы по подготовке к разливу реки. 19 сентября вышедший из берегов Дунай начал затапливать набережные у парламента. Скамейки для туристов перед зданием полностью скрылись под водой, а фонарные столбы и светофоры — наполовину. Подход к пристани прогулочных катеров оказался полностью отрезан водой.

Ранее на юге Польши начался «армагеддон» из-за наводнения.