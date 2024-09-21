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Верховный лидер Ирана амнистировал почти 3 тыс. заключенных из-за праздника

Аятолла Хаменеи смягчил или отменил приговоры 3 тыс. заключенных из-за праздника

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Ben Curtis/AP

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи распорядился смягчить или отменить наказание для примерно 3 тыс. заключенных по случаю дня рождения пророка Мухаммада и его потомка, шиитского имама Садыка, передает Mehr.

По данным агентства, с просьбой об амнистии, сокращении или смягчении срока наказания к аятолле обратился глава судебной власти ходжат-оль-ислам (один из шиитских религиозных титулов, примерно соответствует епископу в христианстве) Мохсени-Эжеи. Речь идет о 2887 людях, которые были осуждены в общественных и революционных судах, судебной службой ВС или государственной службой исполнения наказаний.

Хаменеи удовлетворил прошение и отдел соответствующее распоряжение.

Сунниты отмечают праздник на 12-й день третьего месяца (раби аль-авваль) лунного исламского календаря, а шииты — на пять дней позже, 17 числа. Mehr уточняет, в этом году день рождения выпал на субботу.

Ранее стало известно, что в Африке казнят трех американцев за попытку госпереворота.

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