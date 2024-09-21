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Украинские СМИ сообщили об ударе по Харькову и взрывах

В Харькове и в Черкасской области Украины произошли взрывы

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На Украине произошло несколько взрывов в Харькове, пишет «Страна.ua».

Издание сообщило о первых сильных взрывах в 22:41. Как заявил мэр города Игорь Терехов, удар был нанесен по центральному району Харькова корректируемыми авиационными авиабомбами. В полночь газета сообщила о еще одном взрыве в городе.

По данным официального ресурса оповещения населения, воздушная тревога действует не только в Харьковской, но также и в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Черкасской областях. В Черниговской области этот сигнал был отменен спустя 48 минут.

Как сообщили украинские СМИ, кроме Харькова, взрывы произошли в Сумах, Кропивницком районе Кировоградской области и Черкасской области.

Накануне днем стало известно, что Харьков частично обесточило после взрывов. Информация об этом появилась в местных пабликах. Примерно в то же время взрывы произошли на фоне воздушной тревоги произошли в Одессе.

Ранее в ВСУ заявили о повреждениях инфраструктуры после взрывов в Сумской области.

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