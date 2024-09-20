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В США назвали возможную причину первого крушения F-16 на Украине

Breaking Defence: F-16 на Украине мог быть уничтожен обломками сбитой ракеты

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Военная хроника/VK

Первый потерянный F-16 на Украине мог быть уничтожен обломками сбитой ракеты. К такому выводу пришло американское издание Breaking Defence.

«Один вариант развития событий, который рассматривается украинским оборонным сообществом, состоит в том, что F-16 пролетел через облако обломков, появившееся в результате успешного перехвата и уничтожения одной из российских ракет. Эти фрагменты могли нанести повреждения летательному аппарату. Эта версия становится одной из наиболее убедительных», — сообщает издание.

Авторы отмечают, что убедительности этой версии добавляет тот факт, что украинские ВВС до этого инцидента уже потеряли таким образом четыре истребителя советского производства.

До этого стало известно, что украинских пилотов F-16 будут задействовать в перехвате ракет.

Ранее Украину предупредили о рисках использования F-16.

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Операция на Украине
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