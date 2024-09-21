Космонавт Кононенко рассказал о результатах годовой экспедиции

Более чем годовая экспедиция на Международную космическую станцию (МКС) успешно завершена. Так свою пятую экспедицию в космос оценил российский космонавт, командир российского отряда и специальный корреспондент ТАСС Максим Кононенко.

«Мой намеченный план - это номинальный план полета, который формируется для каждой экспедиции совместно с госкорпорацией «Роскосмос». Работая здесь на борту МКС, мы выполняем государственную задачу, и все, что до этого момента было запланировано, на сегодняшний день уже реализовано. Все поставленные задачи наш экипаж успешно решил», — рассказал Кононенко.

Космонавт добавил, что в ходе работы спецкором агентства на борту МКС, он решил сделать основной темой своих материалов рассказы о быте космонавтов на станции, а также ее устройстве доступным языком.

Максим Кононенко вернется на Землю в понедельник, 23 сентября. Его пятая экспедиция продлится более года — 374 дня.

До этого космонавты государственной корпорации «Роскосмос» Олег Кононенко и Николай Чуб установили новый рекорд по продолжительности пребывания на Международной космической станции (МКС) в рамках одного полета.

Ранее в «Роскосмосе» подтвердили продолжение совместных с NASA полетов к МКС.