«Я дома. Я в шоке»: Владислава Бакальчука не стали арестовывать Обвиняемый в убийстве Бакальчук заявил, что его отпустили домой

Главный фигурант дела о стрельбе у офиса Wildberries Бакальчук избежал ареста. Хотя против него выдвинуты обвинения по тяжелым статьям, в том числе в убийстве, бизнесмен будет ждать окончательного решения суда дома. Всего по делу арестованы более 20 подозреваемых, среди них известные спортсмены.

Сооснователя Wildberries Владислава Бакальчука, которого задержали в рамках уголовного дела о стрельбе у главного офиса компании, не стали арестовывать. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«Я дома. Я в шоке. Но правда на моей стороне», — поделился Бакальчук.

Бизнесмен добавил, что с ним «все в порядке». Он также сообщил, что сожалеет о случившемся у офиса, где в стычке между охраной Бакальчука и охраной бизнес-центра погибли два человека. При этом предприниматель вновь обвинил в провокации сотрудников Wildberries и призвал власти наказать виновных.

«Я и моя команда стали жертвами циничной провокации и нападения... При входе в офис по нам открыли огонь непонятные мне люди... Это было подлое и неожиданное нападение», — описал Бакальчук.

Стычка между его людьми и охраной офиса Wildberries произошла 18 сентября. Рано утром 19 сентября Бакальчука задержали на 48 часов. Таким образом, к утру 21 сентября подозреваемого должны были отпустить, либо арестовать.

Дома у сооснователя Wildberries 20 сентября провели «неотложный обыск» по запросу следствия, передавал РЕН ТВ со ссылкой на материалы суда.

«Изъяты предметы, представляющие интерес для следствия», — уточнил источник ТАСС в правоохранительных органах.

Кроме предпринимателя, обыски также проведены еще у 23 фигурантов дела.

Против Бакальчука завели дело по статьям об убийстве, покушении на убийство, покушение на сотрудника правоохранительных органов и самоуправстве. Подозреваемому грозит вплоть до пожизненного. Команда его адвокатов утверждала, что Бакальчука подставили и самого хотели убить.

«Это вопиющее и беспрецедентное нарушение прав нашего подзащитного. Человек, на которого было совершено покушение в центре Москвы, на глазах у десятка свидетелей, внезапно сам стал обвиняемым по целому ряду уголовных дел», — говорилось в публикации от имени адвокатов в канале Бакальчука.

Кого арестовали из-за стрельбы у Wildberries

Из-за чего на входе в здание Wildberries 18 сентября завязался конфликт, до сих пор точно непонятно. По версии Бакальчука, он приехал на переговоры, и первыми огонь открыли охранники офиса. По версии его жены, никаких переговоров не планировалось, а Бакальчук пытался провести рейдерский захват бизнеса. Были убиты два охранника бизнес-центра, пострадали еще семеро, в том числе двое правоохранителей.

В общей сложности обвинения предъявили 33 людям . Всем по одинаковым статьям, в том числе об убийстве и посягательстве на жизнь правоохранителей. Сейчас по делу арестованы больше 20 человек , суды выносят аресты с 19 сентября.

Заседания идут в закрытом режиме для сохранения тайны следствия. Один из арестованных фигурантов по имени Ахмет Магомед-Халифов 20 сентября пошутил перед журналистами, пока силовики уводили его в наручниках из зала суда.

«Вайлдберрисом не пользуйтесь, Озоном пользуйтесь», — сказал мужчина прессе, закрывая при этом лицо футболкой.

При этом подозреваемый также предположил, что журналисты «узнали» его. «Вы меня узнали, да?» — первым делом предположил Магомед-Халифов, когда его выводили из зала заседаний.

Среди арестованных также чемпион мира по тхэквондо и замкомандира батальона Росгвардии «Ахмат-1» Умар Чичаев~. Он мастер спорта по кикбоксингу, начал спортивную карьеру в 2012 году. Во время стычки у офиса маркетплейса пострадал, в суд мужчину привезли с перебинтованными головой и левой рукой.

close Евгений Биятов/РИА Новости

Чичаев — не единственный титулованный спортсмен в числе тех, кто попал под арест. В списке также чемпион России по боксу в тяжелом весе Рашид Кодзев и чемпион России по всестилевому карате, вице-чемпион Европы по карате Абубакар Местоев.

«Остальные предполагаемые участники налета на Wildberries оказались вполне обычными гражданами», — отмечает «Российская газета»

Близкие задержанных, прибывшие в суд, убеждали журналистов в их невиновности.

«Их взяли на парковке, почему вы пишете, что они стреляли? Они в машине сидели», — заявили некоторые из них.

Как пишет Telegram-канал «Осторожно, новости», «неизвестные люди» в здании суда нашли одну из журналисток и стали допытываться у нее, откуда она знает подробности обвинений. Также родственники подозреваемых отказывались сниматься на камеру.

«На данный момент все конфликты удалось погасить, журналисты ожидают доставки в суд Владислава Бакальчука», — резюмировал канал.

$1 млрд за один процент: что было с бизнесом Бакальчуков до перестрелки

Бакальчук рассказал на допросе, что его с женой доли в маркетплейсе хотела выкупить компания Russ (крупнейший оператор наружной рекламы в РФ), но он не соглашался. В начале лета Russ и Wildberries объявили о слиянии.

Переговоры с Бакальчуками вел брат исполнительного директора Russ Леван Мирзоян, следует из допроса. Он выставил следующие условия: Владислав Бакальчук продает свой 1% в Wildberries за $1 млрд и 10% акций в новой совместной фирме.

«Татьяна [Бакальчук] тоже должна была получить 10% акций и $1 млрд», — уточняет газета.

Почему Бакальчук, которая владеет 99% Wildberries, предложили то же самое, что и ее мужу за 1%, издание не разъясняет.

«В ответ на его предложения я сказал, что думаю, а Татьяна ничего не сказала», — сказано в выдержках из протокола допроса [Владислава Бакальчука]», — пишет газета.

После этого Мирзоян изменил условия. Каждому из Бакальчуков предложили увеличенный процент в новой компании.

«Была еще одна встреча, на которой супруги получили новое предложение: каждому из них по 30%, а братьям Мирзоян — 40%. Предполагалось, что в таком случае примерно через год Мирзоян также перейдут по 15% от Татьяны и Владислава Бакальчук», — указывают «Известия».

На это Бакальчук также «пошел дальше думать», но Мирзоян, по его рассказу, решил, что бизнесмен согласен на сделку, и они пожали руки. В итоге в июле в Russ и Wildberries создали совместное ООО «РВБ», чьим гендиректором стал исполнительный директор Russ Роберт Мирзоян. В «РВБ» 65% принадлежат Wildberries, а 35% — головной компании Russ, как выяснилось на допросе Бакальчука.

В последнем своем посте Бакальчук заявил, что его жена «просто подарила» Мирзоянам 35%. Бизнесмен также рассказал, что у Wildberries много проблем, а братья из Russ «разворовывают» компанию.