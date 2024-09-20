Почему Трампа дважды попытались убить за одну кампанию?

Над Трампом сгущаются тучи. Спустя два месяца с момента громкого покушения на жизнь экс-президента США его опять попытались убить. На этот раз Секретная служба сработала лучше: стрелка заметили и нейтрализовали сразу, как только он нацелился на Трампа. Но легче от этого не стало, ведь в последнее время у политика много проблем с безопасностью.

В первый раз его пытались убить 13 июля на митинге в Пенсильвании. Следующий инцидент произошел через две недели в городе Нэшвилл, штат Теннесси — выступление Трампа задержали из-за человека, который проник в зал в обход охраны. В августе во время визита Трампа в Аризону местные правоохранители задержали мужчину, угрожавшего в соцсетях убить экс-президента. Одновременно с этим сотрудникам штаба Трампа приходится постоянно иметь дело с хакерскими атаками и угрозами смертью.

Очевидно, что в США царит очень напряженная политическая атмосфера. Ставки подняты до предела, люди нервничают и совершают необдуманные поступки. Вот только с Трампом такое происходит гораздо чаще. Почему?

Во-первых, проблема в СМИ. Западные мейнстримные медиа предвзяты, этот факт давно пора перестать подвергать сомнению и следует принять как данность. И в нынешней президентской кампании в США с ее драмами и неожиданными поворотами они разгулялись как никогда сильно.

Чтобы не быть голословным, приведу статистику организации The Media Research Center. Она изучила, как три крупнейших телеканала в США (ABC, NBC и CBS) освещали предвыборную кампанию после выхода из гонки Джо Байдена. Выводы неутешительные: Камала Харрис получила на 66% больше эфирного времени, чем Дональд Трамп. Ее кампанию освещали в позитивном ключе в 83% репортажей (процент выше, чем у любого другого кандидата в президенты — включая Барака Обаму и Джо Байдена). А вот 89% упоминаний о Трампе негативны.

«Медийный Трамп» — это расист, сексист, нарцисс, психопат и просто тупой фрик. Он творит что хочет, вот-вот установит в США диктатуру и при этом ему каждый раз каким-то магическим образом удается уходить от ответственности. Образ максимально отталкивающий. Для особо впечатлительных людей он может служить призывом к действию: раз правосудие бессильно, то надо брать дело в свои руки.

В этом смысле неудивительно, что одним из киллеров стал Райан Раут — типичный зритель американского «зомбоящика», который верил во все официальные нарративы без намека на их критическое осмысление. С первым стрелком Томасом Мэттью Круксом все сложнее, потому что он оставил мало цифрового следа. Но косвенные признаки показывают, что он пользовался примерно теми же источниками информации, что и Раут. Во всяком случае, известен человек, ставший «музой» Крукса — это либерал Юрай Цинтула, который пытался убить премьера Словакии Роберта Фицо.

Нельзя сказать, что американские СМИ совсем не понимают последствий своих действий. Весной 2023 года консервативные и либеральные медиа заключили джентльменское соглашение и избавились от наиболее радикальных ведущих, вроде Дона Лемона (CNN) и Такера Карлсона (Fox News).

После первого покушения на Трампа проснулась и политическая элита: Джо Байден сместил акценты с критики оппонента на национальное единство. 11 сентября бывшего и действующего президентов даже заметили стоящими в одном ряду на памятных мероприятиях по теракту 2001 года. Однако совсем отказаться от эмоциональной политической борьбы ни у тех, ни у других не получилось — видимо, маховик черного пиара раскручен уже настолько, что остановить его одним волевым движением руки не получается.

В то же время было бы неправильно говорить, что Трамп — это невинный ягненок. Нет, свою долю ответственности за происходящее он тоже несет. Экс-президент США довольно эксцентричный человек, который любит провокации и не боится наживать себе неприятности. Он и без посторонней помощи генерирует скандалы, раз за разом давая противникам поводы критиковать себя.

Взять хотя бы спорную попытку Трампа и его команды отменить результаты выборов 2020 года. Экс-президент тогда завалил суды исками, не выиграл ни одного, зато спровоцировал штурм Капитолия, который демократы и дружественные им СМИ муссируют до сих пор.

Пример посвежее: в августе 2024-го Трамп зачем-то заявил, что в случае победы посадит всех юристов, политических спонсоров и ответственных за выборы чиновников, которых уличат в «бессовестном поведении». Медиа с радостью подхватили его слова и понеслись пугать американцев тем, что экс-президент США угрожает репрессиями ни в чем неповинным людям.

Эти случаи — лишь вершина айсберга. За почти десять лет, проведенные в политике, на счету Трампа накопились десятки подобных кейсов, которые нажили сотни врагов внутри и за пределами США. Было вопросом времени, что число недовольных достигнет критической массы. Судя по всему, это мы сейчас и наблюдаем. Но, несмотря на два больших покушения и плеяду мелких инцидентов, Трамп упорно продолжает гнуть свою линию и злить людей. Пожалуй, поговорка про старого пса, которого не научишь новым фокусам, здесь придется как нельзя кстати.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.