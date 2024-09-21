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Стала известна причина неудач новичка «Локомотива» Салтыкова

Экс-глава академии «Локо» Кузьмичев: игроку Салтыкову нужно время для адаптации

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Павел Бедняков/РИА Новости

Новичку московского «Локомотива» Никите Салтыкову необходимо время для того, чтобы адаптироваться в команде. Такое мнение в комментарии порталу Legalbet выразил бывший директор академии «железнодорожников» Владимир Кузьмичев.

«Будем надеяться, что Салтыкову просто нужно время. В футбол он точно умеет играть. Не думаю, что Салтыков в прошлом сезоне поймал «звезду». Лучший молодой игрок сезона — это не то признание, из-за которого можно ее поймать. Тут вопрос адаптации.

Теоретически, может быть, Салтыков не угадал с переходом. Но «Локомотив» играет в интересный футбол, у них молодая группа атаки. Футбол похожий, который был в «Крыльях». Не думаю, что футбол «Локомотива» ему не подходит. Конкуренция рождает качество, никто не обещал, что переход пройдет гладко», — сказал Кузьмичев.

Салтыков был признан лучшим молодым футболистом Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2023/24. Он перешел в «Локомотив» из «Крыльев Советов» летом 2024 года, с тех пор он провел за новую команду лишь 183 минуты во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Кузьмичев констатировал, что пока дела у футболиста не ладятся. Вместе с тем, эксперт подчеркнул, что Салтыков является качественным футболистом.

По мнению специалиста, именно в такой ситуации, в которой оказался Салтыков, должен проявиться спортивный характер игрока. И только от него самого зависит, сможет ли он выиграть конкуренцию у партнеров по команде. Кузьмичев допустил, что если этого не случится, футболисту придется уйти в менее амбициозную команду и начать путь сначала.

Ранее защитник «Локомотива» Сильянов расстроился из-за отмены матча сборной России против Таиланда.

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