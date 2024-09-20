«Поставить точку, что не станет троеточием»: Зеленский хочет закончить конфликт в 2024 году Зеленский призвал «поставить точку в войне» на новом «саммите мира»

Зеленский сообщил, что прийти к завершению конфликта на Украине можно уже на втором «саммите мира». Киев планирует собрать его в ноябре и впервые пригласить Россию. В то же время на Украине подготовили «план победы», который теперь должны проверить и одобрить США.

Украина хочет «поставить точку в войне» до конца года, что можно сделать с помощью второй международной мирной конференции, заявил украинский президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

«Мы должны максимально усилить Украину, чтобы уже в этом году организовать второй саммит мира. Саммит, который сможет поставить точку в этой войне, и именно такую точку, которая никогда не станет тремя точками», — сказал президент.

Он поблагодарил ЕС за совместную работу над реализацией «формулы мира», предложенной самим Зеленским. По мнению президента, это единственный «реальный» и «справедливый» вариант завершения конфликта.

«Мы все в Европе одинаково заинтересованы в мире. Мир — это не заморозка войны, не какие-либо манипуляции международным правом, моралью. Мир должен быть надежным и таким будет», — подчеркнул политик.

В своем выступлении Зеленский также призвал Запад продолжать поддержку Украины на «необходимом уровне». Помимо военной, стране требуется помощь в сфере энергетики перед близящейся зимой. В частности, Зеленский поблагодарил ЕС за то, что накануне тот выделил около €160 млн на подготовку к зиме, из них €100 млн взято из прибыли от замороженных активов РФ.

Новый саммит мира

Первая конференция прошла в Швейцарии в июне с участием представителей 91 государства. Россию на нее не пригласили, Китай отказался приезжать, самые высокопоставленные делегации прислали те, кто итак поддерживает Украину. Под итоговым документом подписались не все участники, только 79 стран.

«Многие государства Глобального юга послали на конференцию делегации из чиновников второго и третьего классов. Таким образом они, с одной стороны, не входят в конфронтацию с Западом, но при этом демонстрируют свое несогласие с неучастием России в мирном процессе», — пояснял программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Олег Барабанов.

Второй «саммит мира» пройдет в ноябре, сообщил Зеленский 13 сентября. Точная дата, как и страна проведения, пока не определены. Главное отличие новой конференции — на нее позовут Россию. Однако она, возможно, все равно не приедет. МИД РФ заявил, что с содержанием этой встречи заранее все понятно, и ее цели не устраивают Москву.

«В России слышат прежнюю риторику в тщетном расчете на проталкивание абсолютно тупиковой и ультимативной «формулы Зеленского»... Мы такие ультиматумы не приемлем и в подобных «саммитах» участвовать не собираемся», — резюмировал замглавы МИД Михаил Галузин.

«План победы» и «формула мира» Зеленского — это одно и то же?

«Формулу мира» Зеленский представил в ноябре 2022 года на саммите G20. Всего он перечислил десять условий, среди которых вывод российских войск и освобождение всех украинских пленных (а также возвращение украинских детей, которых Киев считает незаконно депортированными). В списке и достаточно обобщенные вещи, от «энергетической безопасности» до пункта «возвращение справедливости».

Москва считает формулу неприемлемой, в России неоднократно подчеркивали ее нереалистичность, «тупиковость». Президент России Владимир Путин в январе 2024 года указывал, что пока на ней настаивают Украина и Запад, это не позволит начать переговоры.

Что касается «плана победы», Зеленский заявил о нем в конце августа, назвав одним из пунктов вторжение в Курскую область.

«Этот план подготовлен. Думаю, будет справедливо, если я этот план сначала представлю президенту США. От него зависит успех этого плана: дадут нам то, что в этом плане, или не дадут. Будем ли мы свободны в использовании того, что будет в плане, или нет», — уточнил Зеленский.

Точные детали плана на Украине вновь не раскрывали. Среди пунктов украинский президент перечислял «мощный пакет принуждения России к окончанию [боевых действий] по дипломатическому пути». Советник офиса украинского президента Михаил Подоляк говорил, что в план входит увеличение инвестиций в военное производство на Украине и аудит санкций.