«Отрежу язык, расистка»: цыган напал на учительницу из-за просьбы говорить на русском В Челябинске задержали цыгана, который угрожал школьной учительнице

В Челябинске цыган пришел в школу и угрожал учительнице, которая попросила его детей говорить по-русски. Мужчина обещал отрезать женщине язык и добиться ее увольнения. Его задержали, глава СК поручил возбудить уголовное дело. После этого нападавший публично извинился и попросил «понять и помиловать» его.

В Челябинске задержали мужчину, который пришел в школу и угрожал «вырвать язык» учительнице его детей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram.

Против него возбудили административное дело о мелком хулиганстве (20.1 КоАП).

«Правонарушитель ответит по всей строгости закона — ему грозит до 15 суток административного ареста. Теперь у него будет время подумать о своем поступке», — подчеркнула Волк.

Следствие проверяет инцидент на признаки уголовных статьей об угрозе убийством или причинении тяжкого вреда здоровью, хулиганстве (ст. 119 и ст. 213 УК). Возбудить уголовное дело поручил лично глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

После задержания мужчины Волк выложила видео с его извинениями. Нарушитель принес их учительнице математики, директору школы и всем, кто был свидетелем конфликта.

«Больше такое не произойдет. Глубоко сожалею о своих действиях, прошу простить, понять и помиловать», — говорит задержанный.

Также на видео показано, как его заводят в камеру и запирают. Личность дебошира не раскрывается, лицо на записи замазано. Журналисты Baza, выяснили, что это 37-летний Руслан Панченков, который ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде.

«Запретила говорить на цыганском»: что вызвало конфликт

Дети Панченкова учатся в пятом классе школы №71 Металлургического района Челябинска. Учительница математики по имени Галина Анатольевна ругала школьников за использование телефонов на перемене и сделала замечание, что они говорят не на русском. Сам Панченков выкладывает в интернет видео на цыганском языке и называет себя Рустам Балан, обращает внимание «Регнум».

»[Преподаватель математики] сделала замечание мальчику за то, что он на перемене болтал со своими братом и сестрой на другом языке. Сказала, что говорить надо на русском даже между собой на перемене, потому что мы в России и в русской школе», — рассказала одна из учениц.

Со слов близких семьи Панченкова, педагог также заявила, что цыганам надо построить отдельные школы, чтобы они не мешали русским детям учить родной язык. В ответ сын Панченкова пригрозил, что «позовет отца, и он с ней разберется». Домой дети пришли «в слезах» со словами, что больше не пойдут в школу, уточняют близкие их семьи. Разъяренный Панченков сам пришел в школу уже на следующий день.

«Я до тебя доберусь, расистка»

На «разборки» с учительницей Панченков каким-то образом смог пройти прямо в ее кабинет, хотя на входе в учебные заведения должна дежурить охрана.

«Мою маму не пропускали на разговор с классным руководителем, а тут какого-то злобного бородача взяли и пропустили спокойно!», — удивляются бывшие ученики этой школы.

Мужчина ворвался к учительнице посреди урока и начал с матом угрожать женщине. В интернете появилось видео отрывка ссоры, на котором слышны его реплики.

«Я тебе язык лично отрежу. У тебя чего, своих детей нету, воспитательница нашлась. Мразь конченная. Я до тебя доберусь. Еще раз я тебе говорю, не дай бог ты будешь моим детям запрещать общаться на своем языке или кого-то тут контролировать», — кричал Панченков.

Он пообещал учительнице, что ее выгонят из школы «пинком на улицу», обозвал педагога «шалавой» и расисткой. На шум пришел охранник школы, вызвали Росгвардию. Педагога увезли на скорой, ей потребовалась госпитализация . «Регнум» отмечает, что у женщины 34-летний стаж преподавания.

Родные Панченкова после инцидента заявили журналистам, что он ни в чем не виноват.

«Учительница сама виновата. Она троим детям запрещала разговаривать на нашем языке и превысила свои полномочия», — сообщил родственник мужчины.

Сейчас школа отказывается комментировать СМИ произошедшее, «учителя не хотели, чтобы эта история вышла за стены школы», объясняют ученики.

«Но тогда не надо было кричать так, чтобы все классы слышали. Галина Анатольевна в больнице, перенервничала. У нас в школе все за нее: она нормальная, а замечание сделала, потому что обязана», — высказываются школьники.

Другие учащиеся указывают, что учителя сами поддерживают межнациональные конфликты.

«Ваш сын избил таджика». Или наоборот: «Таджик избил вашего сына». Учителя сами в таких случаях не говорят, что «парни подрались», а сами указывают на национальность. Мы с одноклассниками думаем так: вы не берите в школу иностранцев вообще, пусть идут в отдельную. А если уж берете, то не надо им каждый день тыкать их нацией», — высказался один из местных десятиклассников.