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Яндекс Аренда запустила партнерскую программу для риелторов

Риелторам станет проще участвовать в арендных сделках

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Depositphotos

Яндекс Аренда запустила партнерскую программу для агентов по недвижимости, сообщает пресс-служба сервиса.

Участники программы смогут бесплатно использовать технологии сервиса в арендных сделках и получать выплату за сданные квартиры. Кроме того, специалисты сервиса займутся звонками, показами, профессиональной фотосъемкой объекта недвижимости и организацией 3D-тура, а также оформлением и заключением договора. Участие в пилотном запуске партнерской программы приняли уже около 700 агентов из разных городов России.

По словам руководителя сервиса Яндекс Аренда Романа Жукова, в рамках партнерской программы сервис забирает на себя все рабочие процессы.

«Программа предусматривает для агента выплату в размере 50% от первого арендного платежа сданной квартиры в Москве и Московской области и 70% в других регионах – Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Екатеринбурге и Казани. За повторную сдачу квартиры для риелторов-участников партнерской программы тоже предусмотрено вознаграждение – 10% от арендной платы», — уточнил Жуков.

Кроме того, для агентов-участников партнерской программы и риелторов, которые только планируют присоединиться, сервис регулярно проводит обучающие вебинары, в ходе которых им описывают все инструменты сервиса и условия партнерской программы. Также на вебинарах специалисты компании рассказывают об актуальной ситуации на рынке долгосрочной аренды.

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