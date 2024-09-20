Ливанское шиитское движение «Хезболла» хотят спровоцировать для вмешательства США в войну. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу Sky News Arabia.

«Считаю, что «Хезболла» ведет себя сдержанно по сравнению с тем, какими возможностями она обладает. Ее хотят спровоцировать с той же самой целью — сделать неизбежным вмешательство в войну Соединенных Штатов. Мне кажется, что эту опасность понимают в администрации [президента США] Джо Байдена. Конечно, хотим, чтобы большой войны не состоялось», — так Лавров прокомментировал взрывы пейджеров в Ливане.

По его словам, самое главное сейчас — прекращение огня в секторе Газа, гуманитарная помощь жителям анклава и создание палестинского государства. Если не выполнить эти шаги, то вспышки насилия на Ближнем Востоке будут повторяться, предупредил глава МИД РФ.

Вечером 17 сентября у тысяч членов «Хезболлы» в Ливане взорвались личные пейджеры. В результате пострадали не менее 4 тыс. человек, 12 спасти не удалось, включая восьмилетнего ребенка и сына одного из лидеров «Хезболлы». Власти страны назвали произошедшее «израильской агрессией».

Ранее россиянам рассказали, могут ли их гаджеты взорваться.