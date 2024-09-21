В Верховой раде Украины раскрыли требование силовиков к операторам мобильной связи

Украинские правоохранители требуют, чтобы операторы сотовой связи выдавали персональные данные некоторых граждан. Об этом заявил депутат Верховной рады Михаил Волынец в эфире YouTube-канала «Новости Live».

«Целые силовые структуры пользуются тем, что операторы мобильной связи, которые сегодня работают на Украине, целые структуры могут этим злоупотреблять и требовать от них предоставлять информацию на определенных лиц», — сказал Волынец.

По его словам, прослушивается «абсолютно все».

До этого Украине чиновникам и военнослужащим украинской армии запретили использовать Telegram на служебных устройствах. Среди тех, кто выступал за запрет мессенджера, — руководитель Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов). «Вопрос Telegram — это вопрос не свободы слова, но вопрос национальной безопасности», — сказал он. При этом сама украинская разведка активно использует мессенджер в военных целях — ГУР владеет несколькими чат-ботами для сбора информации о передвижении российских войск. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее крупнейший сотовый оператор Украины анонсировал повышение тарифов для абонентов.