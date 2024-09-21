Ливан назвал последствия возможного бездействия Совбеза ООН после подрыва пейджеров

Экстремисты будут применять технологию, использованную при подрыве пейджеров в Ливане, если Совет безопасности ООН не осудит теракт и не назовет виновного. Об этом заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел Ливанской Республики Абдалла Бу Хабиб, пишет РИА Новости.

По его словам, если Совбез ООН не осудит теракт в Ливане, не назовет «имя преступника» и не заставит его прекратить подобные атаки, то доверие к Совету и международному праву будет подорвано, а экстремистские группировки начнут использовать технологии подрыва пейджеров против мирных жителей.

«Никто не может помешать им (экстремистам — прим. ред.) использовать эту технологию в будущем, чтобы наносить удары по гражданским самолетам, поездам, убивать гражданских лиц», — сказал дипломат на заседании Совбеза ООН.

До этого сообщалось, что Абдалла Бу Хабиб принес на заседание Совбеза фотографию, иллюстрирующую последствия взрывов пейджеров в стране, — окровавленную конечность, и спросил у присутствующих, не терроризм ли это, когда удар наносится по всему населению, которое занимается своими повседневными делами.

Вечером 17 сентября у тысяч членов ливанского шиитского движения «Хезболла» взорвались личные пейджеры. В результате пострадали не менее четырех тысяч человек, 12 спасти не удалось, включая восьмилетнего ребенка. Власти Ливана назвали произошедшее «израильской агрессией».

Ранее Небензя раскрыл цель организаторов взрывов в Ливане.