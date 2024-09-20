«Вопрос нацбезопасности». Украинским военным запретили использовать Telegram

На Украине чиновникам и военнослужащим ВСУ запретили использовать Telegram на служебных устройствах. Среди тех, кто выступал за запрет мессенджера, — руководитель ГУР Кирилл Буданов*. «Вопрос Telegram — это вопрос не свободы слова, но вопрос национальной безопасности», — говорил он. При этом сама украинская разведка активно использует мессенджер в военных целях — ГУР владеет несколькими чат-ботами для сбора информации о передвижении российских войск.

Украинским чиновникам и военнослужащим ВСУ запретили использовать Telegram на служебных устройствах. Такое решение принял Национальный координационный центр кибербезопасности (НККЦ) при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, сообщила пресс-служба ведомства в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Было принято решение о запрете установки и использования Telegram на служебных устройствах работников органов государственной власти, военнослужащих, работников сектора безопасности и обороны, а также предприятий — операторов критической инфраструктуры», — говорится в публикации.

Исключение сделают для тех, у кого использование Telegram – часть служебных обязанностей.

Решение было принято «в целях минимизации угроз» . На совещании по этому вопросу присутствовали представители основных силовых и цифровых министерств Украины, в том числе руководитель Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).

«Я всегда выступал и выступаю за свободу слова, но вопрос Telegram — это вопрос не свободы слова, но вопрос национальной безопасности», — заявил он.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко пояснил, что запрет на использование платформы касается только служебных компьютеров и не распространяется на личные смартфоны. По его словам, мера также не запрещает чиновникам и военнослужащим вести Telegram-каналы, ограничение введено только на переписки и пересылку документов.

Кто на Украине призывал заблокировать Telegram

Тема регулирования или запрета использования мессенджера неоднократно поднималась на Украине. Еще в 2022 году украинское минобороны выражало озабоченность тем фактом, что миллионы жителей страны подписаны на Telegram-каналы, связанные с Россией и ее представителями.

«Мы неоднократно публиковали этот список, но, к сожалению, их украинская аудитория почему-то продолжает расти», — заявляла на тот момент заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Представитель ГУР Андрей Юсов в феврале 2024 года также отметил, что Telegram содержит целый ряд угроз безопасности Украины. И речь идет не об отдельных пользователях или медиа. По словам Юсова, у Киева есть вопросы к самому мессенджеру. Представитель разведки подчеркнул, что Украина выстраивает коммуникацию с администрациями всех платформ, однако переговоры с администрацией Telegram он назвал самыми тяжелыми.

Глава ГУР также неоднократно призывал «закрыть» мессенджер на Украине . Это, по его словам, было бы сделать «достаточно трудно, но возможно». Буданов также выступил за то, чтобы «офизичить» все каналы.

«Если ты хочешь вещать какие-то новости — пожалуйста, зарегистрируйся, чтобы все понимали, что это канал гражданина России или гражданина Украины. И тогда у него есть ответственность», — говорил глава украинской разведки.

30 апреля глава нацсовета Украины по телевидению и радиовещанию Ольга Герасимьюк предложила запретить чиновникам и госорганам использовать Telegram в качестве средства информирования граждан.

При этом в СНБО еще в феврале заявляли, что заблокировать мессенджер в стране невозможно и что вопрос об этом не стоит на повестке дня. Однако руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко посоветовал украинцам не переписываться в Telegram в личных целях. А если все-таки приходится это делать — то «соблюдать определенные правила».

«Читай с умом и проверенное, но не общайся», — говорил Коваленко.

В сентябре Киевский международный институт социологии (КМИС) провел исследование, в рамках которого украинцев спрашивали, как они относятся к запрету мессенджера на территории страны. Полную блокировку поддержали только 9% опрошенных.

Как Telegram стал главным мессенджером украинского конфликта

26 августа газета The New York Times написала, что задержание во Франции основателя Telegram Павла Дурова поставило под вопрос будущее платформы, которая стала определять общественное восприятие украинского конфликта. Издание подчеркивало, что с начала спецоперации мессенджер превратился в важный источник информации не только в России, но и на Украине.

«Многие в стране узнают из Telegram о воздушных налетах, так как считается, что сообщения о них в мессенджере приходят раньше, чем в официальном приложении [украинского] правительства», — говорилось в публикации.

Автор статьи также отметил, что платформой активно пользуются и военнослужащие ВСУ, которые документируют происходящее на передовой. И это изменило саму суть распространения информации во время военных конфликтов. Telegram из-за отсутствия ограничений на жестокий контент по сути стал библиотекой «из самых ужасных боевых видеороликов».

Как сообщил Financial Times один из создателей украинского военного паблика Deep State Роман Погорелый, Telegram играет важную информационную роль в конфликте.

Известно, что, например, у ГУР минобороны Украины на платформе есть несколько чат-ботов для сбора информации о передвижениях ВС РФ и российской техники.

Мессенджер также используют и российские военнослужащие. После задержания Дурова Telegram-канал «Рыбарь» написал, что платформа является «чуть ли не главным средством управления подразделениями в зоне СВО». Журналист ВГТРК Андрей Медведев назвал Telegram альтернативой закрытой военной связи.