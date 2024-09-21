Генсек НАТО выступил против создания сил быстрого реагирования Евросоюза

Евросоюзу не нужно создавать альтернативные оборонные структуры, например, силы быстрого реагирования. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет газета Financial Times.

По его словам, Евросоюз должен предпринимать более активные усилия в оборонительной сфере, но таким образом, чтобы это не приводило к дублированию или конкуренции.

«Я не понимаю необходимости в иных, конкурирующих силах быстрого реагирования... У стран может быть лишь один набор [оборонных] целевых показателей, не два. Это ответственность НАТО», — сказал Столтенберг.

Он отметил, что ранее Североатлантический альянс испытывал сложности с заполнением всех постов, поэтому новая военная структура может усугубить существующую проблему нехватки людских ресурсов в НАТО.

Газета цитирует слова анонимного представителя альянса, который поддержал Столтенберга, предупредив, что дублирующие военные структуры приведут к созданию «неопределенности», которая «только поможет врагу».

В мае министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал ЕС задуматься над созданием «тяжелой бригады» быстрого реагирования для защиты политического объединения, чтобы снизить зависимость от США в вопросах обеспечения безопасности.

Ранее глава МИД Польши анонсировал создание «Европейского легиона».