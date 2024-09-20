Софи Лорен — 90. 13 великих ролей актрисы

Звезде итальянского кино, секс-символу 60-х и просто очень красивой женщине Софи (или Софии) Лорен исполнилось 90 лет. Она родилась 20 сентября 1934 года в Риме — матерью будущей звезды была пианистка и начинающая актриса Ромильда Виллани, а отцом — Риккардо Шиколоне Мурилло, работник железных дорог. Отец, правда, на матери не женился и отказывался содержать дочерей (Софию и ее младшую сестру Марию).

Путь в славе Софи Лорен начался в возрасте 15 лет, когда в 1950 году под именем София Лаззаро она приняла участие в конкурсе красоты и заняла второе место. Вслед за тем она поступила в Национальную школу кино в Риме. Первая роль в кино досталась Софии Лаззаро в возрасте 16 лет — это был эпизод в картине «Камо грядеши». После нескольких маленьких ролей София Лаззаро по совету продюсера (и своего будущего мужа) Карло Понти сменила имя. Так родилась Софи Лорен.

Пик славы актрисы пришелся на 60-е годы, когда картины с ее участием выходили одна за другой. Но уже в 70-х она начала сниматься гораздо реже, посвящая время воспитанию сыновей: в 1968 году в браке с Карло Понти появился на свет Карло Понти-младший, в в 1973-м — Эдоардо Понти.

В личной жизни секс-символ итальянского кино была крайне сдержанна — в браке с Карло Понти она прожила с 1957 года до самой смерти супруга в 2007 году. Сегодня она живет в Женеве и очень редко выходит на публику.

А «Газета.Ru» — вспоминает самые яркие роли Софи Лорен.