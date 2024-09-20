Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Фото

Софи Лорен — 90. 13 великих ролей актрисы

Актрисе Софи Лорен исполнилось 90 лет

,

Звезде итальянского кино, секс-символу 60-х и просто очень красивой женщине Софи (или Софии) Лорен исполнилось 90 лет. Она родилась 20 сентября 1934 года в Риме — матерью будущей звезды была пианистка и начинающая актриса Ромильда Виллани, а отцом — Риккардо Шиколоне Мурилло, работник железных дорог. Отец, правда, на матери не женился и отказывался содержать дочерей (Софию и ее младшую сестру Марию).

Путь в славе Софи Лорен начался в возрасте 15 лет, когда в 1950 году под именем София Лаззаро она приняла участие в конкурсе красоты и заняла второе место. Вслед за тем она поступила в Национальную школу кино в Риме. Первая роль в кино досталась Софии Лаззаро в возрасте 16 лет — это был эпизод в картине «Камо грядеши». После нескольких маленьких ролей София Лаззаро по совету продюсера (и своего будущего мужа) Карло Понти сменила имя. Так родилась Софи Лорен.

Пик славы актрисы пришелся на 60-е годы, когда картины с ее участием выходили одна за другой. Но уже в 70-х она начала сниматься гораздо реже, посвящая время воспитанию сыновей: в 1968 году в браке с Карло Понти появился на свет Карло Понти-младший, в в 1973-м — Эдоардо Понти.

В личной жизни секс-символ итальянского кино была крайне сдержанна — в браке с Карло Понти она прожила с 1957 года до самой смерти супруга в 2007 году. Сегодня она живет в Женеве и очень редко выходит на публику.

А «Газета.Ru» — вспоминает самые яркие роли Софи Лорен.

Комментарии
Что думаешь?
Картина дня
«Поставить точку, что не станет троеточием»: Зеленский хочет закончить конфликт в 2024 году
Зеленский призвал «поставить точку в войне» на новом «саммите мира»
ВСу повредили трансформатор рядом с Запорожской АЭС. Военная операция, день 940-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 940-й день
Участник перестрелки у офиса Wildberries служит в батальоне «Ахмат»
Путин создал комиссию по комплектованию ВС РФ контрактниками
Задымление произошло в петербургском «Лахта-центре»
Лавров отверг возможность самостоятельного использования Киевом дальнобойных ракет
В Петербурге врачи спасли многодетную мать с 36-килограммовой опухолью
Новости и материалы
Суд назначил участникам стрельбы у офиса Wildberries по 15 суток ареста
Катя Лель вспомнила об угрозах бывшего продюсера: «Невыносимо»
В Воронеже лифтер, испугавшись уголовного преследования, отдала аферистам 3,8 млн рублей
Новичок «Спартака» рассказал, что его удивило в России
Лавров предупредил о вооружении РФ, влекущем последствия для украинского режима
Израиль готов к любым сценариям после удара по Бейруту
США и Британия хотят тайно разрешить Украине бить вглубь России
В США призвали положить конец надеждам Украины на вступление в НАТО
Облака в небе над петербургским «Лахта-центром» приняли за задымление
Лавров назвал выдумкой данные о поставках в РФ ракет из Ирана и КНДР
Экс-тренер сборной России заявил, что Овечкин не гонится за рекордом Гретцки
При обстреле Горловки ранены десять местных жителей
В «Зените» заявили, что Глушенков не отказывался играть за сборную России
Влад Кадони расстался с возлюбленной
В России утвердили список стран, реализующих антироссийские ценности
Соболев не отдал главе пресс-службы «Спартака» колоду карт
Орбан и вице-премьер Италии призвали срочно остановить конфликт на Украине
ВСУ ударили по трансформатору вблизи Запорожской АЭС
Все новости
Израильская армия ударила по Бейруту
У Владислава Бакальчука проходят обыски
«Плен или расстрел»: местные власти объяснили, почему нельзя было вывезти из Суджи всех
«Вопрос нацбезопасности». Украинским военным запретили использовать Telegram
Украинским чиновникам и военным запретили пользоваться Telegram
Кадыров отправил на СВО еще два Cybertruck. Сможет ли Илон Маск отключить их?
Кадыров отправил на СВО еще два электромобиля Cybertruck
«Пингвин»: Колин Фаррелл становится королем Готэма в сериале по новому «Бэтмену»
На HBO вышла первая серия «Пингвина» с Колином Фарреллом из вселенной «Бэтмена»
Джага-джага и контакты с инопланетянами: Кате Лель — 50
Керосин, уринотерапия и ссора с Малышевой. Чем запомнился и куда пропал Геннадий Малахов
Телеведущему Геннадию Малахову исполнилось 70 лет
Китайская чиновница сделала любовниками 58 подчиненных и села за взятку. Ее погубил фильм
В Китае чиновница брала взятки и сделала своими любовниками 58 подчиненных
Как накачать пресс: эффективные упражнения для тренировок дома и в зале
Тренировка для идеального пресса: 15 лучших упражнения для укрепления мышц живота
Самые известные олимпиады школьников: что они дают и как принять в них участие
Какими бывают школьные олимпиады и какие льготы они дают при поступлении в вуз
Запытали до смерти: американца Бентли в Донецке убили четверо российских военных
СК завершил расследование дела об убийстве американского добровольца в Донецке
Второй пожизненный срок. Против актера из «Глухаря» возбудили новое уголовное дело
Вступившему в РДК актеру «Глухаря» Канахину грозит второй пожизненный срок
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами