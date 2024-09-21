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Россияне назвали главные недостатки личного автомобиля в городе

Автомобилисты считают сложности с парковкой главной проблемой

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Евгений Биятов/РИА Новости

Более 41% опрошенных россиян указали, что главный недостаток автомобиля в городских условиях — это сложности с парковкой. Это показало исследование «Группы Мовиста», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Почти 40% участников пожаловались на дорогое обслуживание «железного коня», а 38% недовольны пробками. Около трети опрошенных задумываются об экологии: они признали, что автомобили приносят вред окружающей среде.

Эксперты спросили и о проблемах общественного транспорта в тех городах, где живут участники опроса. Так, самым серьезным недостатком была признана переполненность (более 30% опрошенных). На втором месте (около 20%) — плохая доступность для маломобильных пассажиров: пожилых, людей с инвалидностью, родителей с колясками или пассажиров с чемоданами. Также участники опроса пожаловались на несоблюдение расписания (17%), изношенность транспорта (14%), неудобную маршрутную сеть (11%) и шум, вибрации и грязь (8%).

«Состояние общественного транспорта входит в топ-5 проблем, волнующих россиян. Старый подвижной состав, несоблюдение расписания и неудобное маршруты — естественно, никакого автомобилиста не заставишь променять комфорт своего авто на такой вариант. Ни пробки, ни дорогой бензин не станут мотивацией. Однако, по опыту наших инвестиционных проектов, как только в городе появляются современный транспорт и инфраструктура, он тут же привлекает внимание. Пассажиропоток растет, и растет он за счет тех, кто раньше пользовался авто или такси. Если реализовывать проекты, в центре которых — удобство и комфорт пассажира, то, как выясняется, заядлых автомобилистов не так уж и много», — прокомментировал генеральный директор «Группы Мовиста» Алексей Зотов.

По данным опроса, почти 55% участникам нравится, что в общественном транспорте не нужно думать о маршруте и парковке. Треть опрошенных привлекает низкая стоимость поездки. Среди названных преимуществ также возможность ездить большой компанией, выделенные полосы и экологичность общественного электротранспорта.

В финальном вопросе — что мотивировало бы вас пересесть с авто на общественный транспорт? — почти одинаковое количество голосов (около 42%) получили удобная маршрутная сеть и удобное расписание. Около 36% участников откажутся от авто, если транспорт не будет переполнен, а его состояние не будет вызывать нареканий. Для четверти опрошенных важны гибкие тарифы оплаты. А 20% будут рады общению с другими пассажирами. Кстати, около 17% участников опроса указали отсутствие общения в качестве недостатка личного транспорта.

«Во многих городах идет активное строительство жилья, появляются новые районы. Конечно, и девелоперы, и местные власти, и жители мечтают о транспортной связанности и доступности. В этом плане трамвай является идеальным решением. Он курсирует по выделенной линии, соблюдает расписание, а вагоны способны перевозить до 160 пассажиров за один рейс со средней скоростью 30 км/ч. Для сравнения, чтобы перевезти такое же количество пассажиров, потребуется около 40 автомобилей. Очевидно, что трамвай — это не только удобный, но и экологически чистый способ передвижения, который поможет сократить количество личных автомобилей на дорогах. Как мы выяснили в ходе опроса, автомобилисты готовы на этот шаг. Осталось создать условия», — отметил Зотов.

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