«Не от кого рожать»: почему россиянок «бомбит» от призывов заводить детей в 18 лет

«Мы вам не инкубаторы!», «Сами рожайте, раз такие умные», «Скоро уже будут насильно осеменять» — что ни день, то соцсети взрываются очередными возмущенными комментариями россиянок в ответ на, казалось бы, благие инициативы депутатов и чиновников. Сначала всех привело в восторг предложение депутата Жанны Рябцевой о том, что рожать нужно начинать в 18-19 лет. Ну действительно, зачем откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня? Окончила школу — и сразу приступила, так сказать, к делу.

В комментариях женщины, да и мужчины тоже, ожидаемо обсуждают очевидную для всех, кроме Жанны Анатольевны, материальную сторону вопроса. На что, например, будет жить молодая семья? Как физически они должны выживать? Пособие по рождению ребенка будет минимальным, ведь мать до родов, скорее всего, нигде не успеет поработать. На какие деньги счастливые родители будут содержать себя и малыша? Или это должны будут делать новоиспеченные дедушки и бабушки? Сможет ли молодая семья позволить себе отдыхать, ходить в музеи и театры, кафе и рестораны, салоны красоты, заниматься спортом? Понятно, что в системе депутатских координат все эти вопросы отходят на второй план. До развлечений ли, если, по замыслу законотворца, через год или два после рождения первенца в семье должен появиться второй ребенок, а к 30 годам счастливая мать уже вполне может иметь пятерых? Про жилье я вообще молчу.

Но женщины не молчат. Их, можно сказать, «бомбит». Они хотят услышать конкретные предложения.

Кто, например, выдаст ипотеку молодой семейной паре? На какие средства она будет погашать кредит? Предполагается ли, что мы снова вернемся в Советский Союз, где люди целыми поколениями жили в одной комнате в коммуналке, а отдельный двухкомнатный хрущ с шестиметровой кухней и смежными комнатами запросто мог вмещать в себя три поколения одной семьи?

Но что Советский Союз? Он вообще был почти передовой державой в смысле равенства прав мужчин и женщин. Советские девочки поступали в институты, двигали вперед культуру и науку, запускали в космос корабли, спасали человечество от болезней и делали все это наравне с мужчинами. Теперь женщинам предлагается вернуться сразу на пару-тройку веков назад: о каких профессиональных достижениях можно говорить, если начать рожать в 18-19 лет? Да они и не нужны, ведь место женщины на кухне — мысль не моя, конечно, это уже мужская ария пошла. «Женщина пусть на кухне плавает, там ее место», — это уже выдержка из священника Андрея Ткачева. Цитаты из обсуждения этого выступления приводить не буду, можете себе сами представить. Вишенкой на торте, как говорится, стало предложение всем москвичкам от 18 до 40 сдать анализ на фертильность.

На первый взгляд, дело хорошее — реализуется масштабная программа поддержки репродуктивного здоровья женщин. С другой стороны, ну сдала ты тест, рожать можешь, а что с этим дальше-то делать, если ты, предположим, не замужем? Или там же на месте тебе сразу предложат стать матерью детей условного Павла Дурова? Девушки не понимают.

Во всех этих прекрасных предложениях и инициативах есть одно очень важное, но всеми игнорируемое «но». Кроме очевидных вопросов о материальной стороне деторождения, наших женщин и девушек очень интересует, в какой момент и каким образом наши дорогие власти планируют обеспечить каждую женщину фертильного возраста достойным мужчиной.

Законодатели и чиновники в один голос твердят, что современные женщины откладывают рождение детей «на потом» из-за желания получить образование и найти хорошую работу, но почему-то никому не приходит в голову простая мысль, что для рождения ребенка необходим мужчина.

Желательно не просто случайный прохожий или неизвестный донор, а мужчина любимый и любящий, готовый жениться, иметь детей, обеспечивать семью и брать на себя ответственность. А теперь внимание, вопрос: много вы знаете таких молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет? Молодые женщины не рожают не потому, что не хотят, а потому что не от кого. Можно поголовно охватить все женское население страны тестами на фертильность, отменить поступление в вузы для женщин (кто, кстати, будет учить, лечить и т. д.?), научить всех девочек варить борщ и лепить пельмени, но это не решит главной проблемы — гендерного дисбаланса, психологической неготовности иметь семью у мальчиков в 18-25 лет (да и как же служба в армии?) и низкой материальной обеспеченности молодежи.

Браки, как известно, совершаются на небесах, а не в головах у законотворцев. Вместо постоянного психологического давления на женщин, якобы не желающих рожать, депутатам хорошо бы почаще обращаться к мужчинам — ведь от них тоже в деле прироста народонаселения кое-что зависит. Да и на фертильность их тоже не мешало бы проверить. А то как-то не совсем честно получается.

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