Куда рожать, если кругом одни студии?

Россиян тут спросили, что они думают о многодетных семьях, какие преимущества и трудности они видят в этом явлении. Ответы предсказуемые. Люди ответили, что большая семья ​​— это, конечно, здорово, как минимум, нескучно, а если все друг друга поддерживают ​​— так вообще красота. «Но очень такое нынче тяжело, ​​— сказали те же граждане, ​​— дорого, шумно, хлопотно и тесно».

Вот на последнем хочется остановиться подробнее. С жильем ведь и правда беда. И денег на него у многодетных нет. И самого жилья, пригодного для проживания больших семей, в стране тоже, в общем, почти не наблюдается. Не строят.

Это поразительно. Нам все уши прожужжали уже с этой демографией. И чего только не сулили нашим людям за выполнение плана по рождаемости. И пособия новые обещали, и ясли при вузах предлагали открыть, и кредитные каникулы, и пенсию раньше времени, и удаленку с четырехдневной рабочей неделей. Столько наобещали, что обо всем тут же и позабыли. Но это не новость. Любопытно другое. Об одном как будто не думают вовсе. Жить-то где с оравою детишек? Нет ответа. Семейную ипотеку, правда, продлили, и субсидию для многодетных на погашение ипотеки пока все еще выдают, маткапитал вырос. Но это ведь еще не ответ. Что покупать-то?

60% рынка новостроек Москвы ​​— это студии и однокомнатные квартиры. А в Санкт-Петербурге и Ленобласти доля таких квартир — 73% от общего количества сделок.

На квартиры с тремя и более комнатами сейчас приходится всего 11%. Это по всей стране. Пару лет назад таких предложений было 20%. Да и метраж снижается. Средняя площадь квартир в новостройках в 2024 году составляет 49 «квадратов». В 2015 году она достигала в сданных домах 57 метров. Сейчас ожидается незначительный прирост средней квадратуры из-за запрета сдавать студии менее 28 метров. Также пишут, что может увеличиться число просторных квартир премиум-класса. Но трехкомнатных квартир в массовом сегменте от этого, понятно, больше не станет, да и площадь их едва ли вырастет. Наоборот, продолжает культивироваться тренд на малогабаритность: новые «хрущевки» с тремя комнатами-клетушками уже никого не удивляют. Больше того, теперь и варианты с двумя маленькими комнатами и 13-метровой кухней-гостиной записывают в «трешки», то есть, простите, в «евротрешки».

Ну и где развернуться семье с тремя, а то и четырьмя-пятью, как мечтается депутатам, детьми? По заветам коммуниста Зюганова надо просто раздобыть где-нибудь полгектара земли и просто построить там огромный дом, да?

Двухэтажная Россия — это, конечно, здорово, но тут возникает куча вопросов. А точно ли всем хватит места, даже если государство начнет массово раздавать землю и лес для строительства? А социальная инфраструктура — школы, поликлиники, досуговые всякие центры, — сама по себе образуется на вновь освоенных территориях? А кто все это профинансирует? Ответов опять нет. И ничего не понятно. Зато понятно, что более-менее работает старая, хоть не очень добрая урбанизация.

Многоэтажки на триста квартир ​​— это, может, не очень красиво, здорово и душевно, зато по-своему удобно и относительно недорого.

Вот только почему обязательно все надо доводить до какого-то абсурда? Зачем строить непременно небоскребы-ульи с бесконечными сотами-судиями? Можно ведь ограничиться 5-7-9 этажами. Увеличить в домах долю бюджетных трехкомнатных квартир, демократичные четырехкомнатные как класс возродить. Понятно, что рынок откликается на запросы потребителя, точнее ​​— на его дефициты. Нет у населения денег ​​— вот и строят скворечники. Но любой рынок все равно регулируется. Проводится же профилактика безумия. Запретили же строить студии меньше 28 «квадратов». А не запретили бы, мы, наверное, увидели бы квартиры-гробы ​​— ведь сдавались уже 11-метровые и даже 7-метровые «квартиры». И ведь все равно, пусть не всем, но пытаются помогать многодетным. Так, может, зайти уже с другой стороны? Все равно льготная ипотека, субсидии и маткапитал не только не решили жилищную проблему, но и способствовали дикому росту цен на недвижимость. Да и какой прок в скидках и сертификатах, если семьи с их помощью покупают те же студии?

Государство поддерживает строительную область, так пусть в обмен на это строители соблюдают ряд условий: строят больше просторных, но бюджетных квартир. Не только студии нужны и не огромные апартаменты с двумя комнатами, а нормальные четырехкомнатные квартиры площадью 90-100 «квадратов». Россияне не будут брать? Нет, газ никому отключать не надо. Но можно развивать социальную аренду. Объекты с большой долей многокомнатных квартир может выкупать само государство или крупный бизнес ​​— будут новые доходные дома. Условно доходные ​​— тариф, понятно, не может быть задран до небес. Но сдавать не всем подряд, а именно многодетным.

Кстати, по-своему удобно. Пока дети растут, можно снимать большую квартиру, а как повзрослеют все, оперятся, можно и разлететься по студиям. Ну а что? Раз уж этих крошечных квартир понастроили ​​— не сносить же их в самом деле, тоже надо использовать. А кому важно именно чувство собственности, чтобы, значит, гнездо, чтобы если не дети продолжали жить в трех отдельных комнатах, но внуки гостили, тем можно организовать что-то вроде рассрочки под чисто символический процент. Ну вот как официальный уровень инфляции. Но только такое лучше проворачивать не через банки, а напрямую через какие-нибудь государственные кооперативные фонды.

Впрочем, и от чисто рыночных механизмов я бы тоже совсем отказываться не стала. Какой-то платежеспособный спрос на демократичные многокомнатные квартиры есть и сейчас. Кто-то, поняв, что он совсем не сельский житель, хочет продать частный дом, который любовно строил и облагораживал пять лет, и купить что-то просторное в оживленном городском районе. Кто-то, на радость чиновникам, радеющим за демографию, родил-таки четвертого или пятого ребенка и теперь что-то большее пытается собрать из двухкомнатной квартиры и студии. Варианты-то можно рассмотреть разные. Были бы они только в реальности.

В общем, пусть строят. Пусть сначала на рынке появится много пригодного для семей жилья. А там, может, и люди подтянутся. А может и нет. Подумают еще. И правильно ​​— дело-то серьезное.

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