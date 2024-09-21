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Николсон порадовался возвращению в «Спартак»

Форвард «Спартака» Николсон: мне нужно продолжать забивать

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Нападающий московского «Спартака» Шамар Николсон рад возвращению в российскую команду. Об этом он рассказал в комментарии порталу Legalbet.

«Я рад, что вернулся в «Спартак». Мне нужно продолжать забивать, чтобы сохранять улыбку на лице, как после матча с «Крыльями Советов». Для меня это очень важно и ценно», — заявил Николсон.

В прошлом сезоне ямайский форвард на правах аренды выступал за французский «Клермон». По возвращении в «Спартак» он не выходил в стартовом составе команды, один раз появившись на поле на замену. Вместе с тем красно-белые объявили, что не будут искать для игрока варианты продолжения карьеры, и он будет и дальше выступать за москвичей.

В четверг, 19 сентября, «Спартак» на своем поле разгромил «Крылья Советов» со счетом 4:1 в матче четвертого тура группового этапа Пути Российской премьер-лиги (РПЛ) Кубка России. Николсон открыл счет в этой встрече на второй минуте.

В текущем розыгрыше РПЛ «Спартак» набрал 15 очков после восьми туров и идет на пятом месте в турнирной таблице, на пять баллов отставая от лидирующего «Зенита». В девятом туре красно-белые проведут домашнее дерби с «Динамо». Эта игра состоится в воскресенье, 22 сентября, и начнется в 16:30 по столичному времени.

Ранее игрок «Крыльев Советов» Гарре признался, что не знает причин тяжелого старта сезона для команды.

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