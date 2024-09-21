В «Крыльях Советов» рассказали о задачах после вылета из Кубка России

«Крылья Советов» после вылета из розыгрыша Кубка России сосредоточены на том, чтобы показать максимально возможные результаты в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом в комментарии порталу Legalbet заявил полузащитник самарской команды Бенхамин Гарре.

«Все, что нам остается сейчас — это продолжать работать. Теперь все наше внимание будет сосредоточено на Премьер-лиге.

Честно говоря, даже не знаю, в чем причины такого тяжелого старта сезона для «Крыльев». В лиге мы понемногу исправляем ситуацию, у нас была хорошая игра против «Рубина». Мы будем стараться продолжать улучшать нашу игру и результаты», — сказал Гарре.

В четверг, 19 сентября, «Крылья Советов» в гостях разгромно уступили московскому «Спартаку» 1:4 в матче четвертого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Эта неудача лишила самарцев шансов на выход в следующий раунд турнира. Гарре констатировал, что команда плохо сыграла против красно-белых.

В текущем розыгрыше РПЛ «Крылья» после восьми туров идут на 10-м месте в турнирной таблице, набрав 9 очков. Следующим соперником команды будет «Ахмат». Эта игра состоится в понедельник, 23 сентября, в Грозном и начнется в 18:30 по московскому времени.

Ранее игрок «Спартака» Абена назвал высоким уровень футбола в РПЛ.