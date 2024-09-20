Как накачать пресс: эффективные упражнения для тренировок дома и в зале Тренировка для идеального пресса: 15 лучших упражнения для укрепления мышц живота

Подтянутый живот — не просто вопрос эстетики. Тренируя мышцы пресса, мы снижаем риск получения травм, получаем правильную осанку и в целом более здоровое тело. «Газета.Ru» с помощью фитнес-тренера собрала лучшие упражнения для пресса, которые помогут не только сделать живот идеальным, но и улучшить общую физическую форму.

Анатомия пресса

Мышцы пресса представляют собой сложную систему, состоящую из нескольких слоев, каждый из которых работает в координации с другими для обеспечения движения и стабильности тела. Основная мышца — прямая мышца живота, расположенная вдоль передней части живота. Она отвечает за сгибание позвоночника и поддержание внутрибрюшного давления, а также образует видимые кубики пресса.

Наружные косые мышцы живота, находящиеся по бокам туловища, помогают при поворотах и боковых наклонах, а также стабилизируют позвоночник. Внутренние косые мышцы живота, расположенные глубже, способствуют вращению туловища и работают вместе с наружными косыми для выполнения боковых наклонов.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Поперечная мышца живота — самая глубокая из мышц пресса, она окружает брюшную полость, обеспечивая поддержание внутреннего давления и стабилизацию позвоночника. Также существует пирамидальная мышца — небольшая и незначительная мышца, расположенная в нижней части живота, которая натягивает его линию.

Мышцы выполняют несколько ключевых функций. Во-первых, они стабилизируют тело, что важно для поддержания осанки и предотвращения травм, особенно при физических нагрузках. Во-вторых, они участвуют в дыхании, помогая контролировать выдохи.

Кроме того, мышцы пресса играют важную роль в поддержке внутренних органов и обеспечивают их правильное расположение, подчеркнул в беседе с «Газетой.Ru» фитнес-тренер Игорь Коркин. Они также тесно связаны с другими мышечными группами, такими как мышцы спины и таза, формируя так называемый кор — основу для всех движений тела. Взаимодействие этих мышц важно не только для выполнения движений, но и для поддержания здоровья позвоночника и правильной осанки.

При напряжении мышцы живота создают давление в брюшной полости, а следствие — правильное положение позвоночного столба, отсюда следует и красивая осанка. Ну и все прекрасно понимают, что мышцы живота еще формируют эстетику и красоту талии (так называемые «плоский живот» «осиная талия» или «кубики»). В любом виде спорта развитые мышцы живота необходимы также для хорошего баланса, подвижности, мобильности, стабилизации и функциональности тела для выполнения четких действий во время тренировки или соревнований. Игорь Коркин Фитнес-тренер

В чем польза упражнений на пресс

Включение упражнений на пресс в регулярные тренировки способствует не только улучшению внешнего вида, но и общему укреплению здоровья, предотвращению травм и повышению физической активности.

Снижение риска травм. Сильные мышцы пресса и кора в целом позволяют снизить риск травм, особенно в области нижней части спины. Укрепленные мышцы поддерживают позвоночник и создают защиту для внутренних органов, что важно при физической активности или выполнении силовых упражнений.

Снижение болей в спине. Мышцы пресса работают вместе с мышцами спины для поддержки позвоночника. Если пресс слабый, нагрузка на позвоночник увеличивается, что может привести к болям в пояснице. Регулярные упражнения на пресс помогают укрепить мышцы кора, тем самым снижая дискомфорт и улучшая гибкость и подвижность.

Увеличение выносливости и эффективности движений. Сильный пресс помогает лучше передавать силу от верхней части тела к нижней и обратно, что важно при выполнении повседневных действий, таких как поднятие тяжестей, наклоны и повороты. Это также помогает экономить энергию при выполнении физических упражнений.

Поддержка внутренних органов. Мышцы пресса играют важную роль в поддержании правильного положения внутренних органов. Также сильные мышцы пресса поддерживают нормальную работу желудочно-кишечного тракта. Укрепленный пресс способствует улучшению перистальтики (сокращений кишечника), что помогает в переваривании пищи и предотвращении проблем с пищеварением.

Повышение выносливости. Регулярные упражнения на пресс укрепляют мышцы кора, благодаря чему удается дольше выполнять физические задачи без усталости. Это особенно важно для спортсменов, которым требуется выдержка на протяжении длительных тренировок и соревнований.

Ускорение метаболизма. Упражнения на пресс, как и любые физические нагрузки, способствуют ускорению обмена веществ. Это помогает результативнее сжигать калории, поддерживать здоровый вес и улучшать общую физическую форму.

Повышение уверенности в себе. Выполнение упражнений на пресс и достижение видимого результата часто повышает самооценку и уверенность в себе. Заметный прогресс, будь то уменьшение объема талии или появление «кубиков», может мотивировать продолжать тренировки и заботиться о своем здоровье.

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Типы упражнений на пресс с примерами

Существует множество типов упражнений на пресс, которые, как правило, направлены на разные группы мышц: верхние, нижние, косые мышцы живота и глубокие мышцы кора.

Классические упражнения на пресс

Скручивания. Лежа на спине, согните колени, поставив стопы на пол. Руки можно держать за головой или на груди. Поднимайте верхнюю часть тела (голову, плечи) к коленям, напрягая мышцы пресса, и медленно опускайтесь обратно. Это упражнение фокусируется на верхней части прямой мышцы живота.

Обратные скручивания. Из положения лежа согните ноги в коленях и поднимите их, чтобы бедра были перпендикулярны полу. Подтягивайте колени к груди, отрывая таз от пола, и возвращайтесь в исходное положение. Это упражнение акцентирует внимание на нижней части прямой мышцы живота.

Полное скручивание. Лягте на спину и согните ноги, затем поднимите туловище полностью, держа руки за головой или на груди, и постарайтесь коснуться грудью коленей. Это более сложная версия скручиваний, которая задействует весь пресс.

Динамические упражнения на пресс

Подъем ног. Лягте на спину, вытяните ноги прямо. Поднимайте ноги до тех пор, пока они не окажутся перпендикулярно полу, и медленно опускайте обратно, не касаясь поверхности. Это упражнение прорабатывает нижнюю часть пресса, особенно прямую мышцу живота. Упражнение можно выполнять в висе: нужно крепко ухватиться руками за турник и из этого положения поднимать ноги на 90 градусов.

Колесо ногами лежа. Лягте на спину, поднимите ноги над полом и очертите ими круг над собой.

Велосипед. Лежа на спине, поднимите ноги и имитируйте движения, как будто крутите педали велосипеда. В это же время поворачивайте корпус, стараясь локтем коснуться противоположного колена. Это упражнение хорошо прорабатывает как прямую, так и косые мышцы живота, улучшая координацию.

Русский твист. Сядьте на пол, наклонитесь немного назад, удерживая спину прямо, и оторвите ноги от пола. Поворачивайте корпус из стороны в сторону, удерживая руки перед собой или держа в руках утяжелители. Это упражнение отлично укрепляет косые мышцы живота.

Статические упражнения (изометрические)

Планка. Встаньте в позицию планки — на локти и носки, удерживая тело в прямой линии от головы до пяток. Это упражнение задействует все мышцы кора, включая пресс, спину и плечи. Важно сохранять прямую линию тела, не прогибаясь в пояснице и не поднимая бедра слишком высоко. Упражнение можно выполнять с фитболом: для этого нужно встать в положение планки, расположив руки непосредственно на мяче.

Боковая планка. Лягте на бок и поднимите тело на одном локте, удерживая прямую линию от головы до пяток. Упражнение можно усложнить, добавив к нему боковые скручивания: встаньте в планку, согните свободную руку в локте, подняв ее перпендикулярно полу, и опускайте локоть к полу, стараясь коснуться его. Ноги при этом обязательно должны лежать одна на другой. Это упражнение направлено на косые мышцы живота и мышцы кора, обеспечивая их стабильность и силу.

Планка с подъемом ног. Выполняйте классическую планку, но добавьте элемент подъема ног. Поднимайте поочередно одну ногу вверх, удерживая тело в прямой линии. Это усложняет упражнение и задействует больше мышц кора.

Упражнения на косые мышцы живота

Косые скручивания. Лягте на спину и согните ноги в коленях. Для усложнения можно положить лодыжку одной ноги на колено другой. Поднимайте верхнюю часть тела, поворачивая ее в сторону противоположной согнутой ноги, стараясь коснуться локтем колена. Это упражнение целенаправленно тренирует косые мышцы живота.

Наклоны с весом. Встаньте прямо, возьмите гантель или другой вес в одну руку. Наклоняйтесь в сторону с весом, напрягая косые мышцы, и возвращайтесь в исходное положение. Это упражнение увеличивает силу косых мышц и укрепляет область талии.

Маятник. Лежа на спине, поднимите ноги вверх. Медленно опускайте ноги в левую сторону, стараясь не касаться пола, затем поднимайте их обратно и опускайте в правую сторону. Это упражнение эффективно прорабатывает косые мышцы и улучшает контроль корпуса.

Функциональные упражнения на пресс

Касание носков. Лежа на спине с поднятыми вверх ногами, вытяните руки вверх и старайтесь дотянуться до носков. Это упражнение активирует как верхние, так и нижние мышцы пресса.

Скалолаз. Из положения планки быстро подтягивайте колени к груди поочередно, имитируя бег. Это упражнение не только прорабатывает пресс, но и улучшает кардиовыносливость.

«Человек-паук». Встаньте в планку и подтягивайте одно колено к локтю с одной стороны, затем возвращайте ногу назад и повторяйте с другой стороны. Это упражнение укрепляет пресс и косые мышцы, а также улучшает гибкость бедер.

Рекомендации по тренировке пресса

Тренировка пресса требует правильного подхода, чтобы достичь результатов и избежать травм. Добиться идеальной формы может быть очень сложно, особенно если начинаете с нуля. Тем не менее на пути к заветным «кубикам» стоит следовать правилам, которые помогут сделать процесс проще.

Регулярность и частота

Для получения хороших результатов важно тренировать пресс регулярно.

Рекомендуется выполнять упражнения на пресс 2–3 раза в неделю, давая мышцам время для восстановления.

Комбинирование упражнений

Включайте в программу разные виды упражнений, чтобы проработать все части пресса (верхний, нижний, косые мышцы живота и поперечные мышцы).

Используйте как динамические (скручивания, подъемы ног), так и статические упражнения (планки), чтобы воздействовать на мышцы с разных сторон.

Варьируйте упражнения — это позволит избежать привыкания мышц и обеспечит их более эффективную проработку.

Фокус на технику

Правильная техника выполнения упражнений важнее количества повторений. Если упражнение выполняется неправильно, вы можете травмировать спину или снизить эффективность тренировки.

При выполнении упражнений на пресс следите за положением спины. Например, поясница должна оставаться на полу при скручиваниях, а в планке корпус должен быть в ровной линии.

Не дергайте шею и не тяните голову руками, когда делаете скручивания. Это может привести к напряжению шеи и уменьшить нагрузку на пресс.

Постепенное увеличение нагрузки

Начинайте с базовых упражнений и постепенно увеличивайте сложность по мере улучшения физической формы.

Можно добавить утяжелители — гантели, медболы — или использовать фитбол для повышения сложности упражнений.

Увеличивайте количество повторений и подходов, а также уменьшайте время отдыха между ними для прогресса в тренировках.

Не забывайте разогреться и сделать растяжку

Перед началом тренировки пресса обязательно выполните разминку для разогрева мышц и подготовки их к нагрузке. Это может быть легкий бег, кардио или динамическая растяжка.

По окончании тренировки выполняйте растяжку мышц живота и спины, чтобы уменьшить напряжение и ускорить восстановление.

Кардио для сжигания жира

Упражнения на пресс укрепляют мышцы, но не устраняют жировую прослойку. Для того чтобы пресс был виден, нужно включать кардио-упражнения и следить за питанием.

Самое большое заблуждение у новичков в фитнесе — это то, что «качание» пресса способствует сжиганию жира в области живота и поможет похудеть в талии. Все совсем не так. С помощью тренировок локально, в одном месте, мы никак не сможем похудеть или избавится от лишних накоплений. Жир уходит постепенно по всему организму, так как организм — это общая, целостная, единая система. Игорь Коркин Фитнес-тренер

Кардионагрузка (бег, плавание, езда на велосипеде) поможет ускорить сжигание жира и улучшить общий тонус тела.

Питание играет важную роль

Для рельефного пресса необходимо сбалансированное питание. Ограничьте потребление сахара и жиров, увеличьте потребление белка и овощей.

Контроль калорий и достаточное потребление воды также способствуют достижению целей.

Оставляйте время для восстановления

Пресс, как и другие мышцы, нуждается во времени для восстановления. Чрезмерные тренировки без достаточного отдыха могут привести к перетренированности и ухудшению результатов.

Чередуйте дни тренировок пресса с днями отдыха или работой над другими мышечными группами.

Пресс — мышца, которая, как и все мышцы в теле, способна к гипертрофии (увеличению в объеме) при сильном ее стимулировании. Поэтому для того, чтобы живот оставался стройным, не выпирал, талия не расширялась, тренировать пресс достаточно два раза в неделю. Так мы будем давать время для хорошего восстановления мышц и не будем перегружать их. Игорь Коркин Фитнес-тренер

Работа с мышцами кора

Чтобы укрепить пресс, важно тренировать не только мышцы живота, но и весь кор, включая мышцы спины и таза. Упражнения, такие как разные виды планки и подъемы ног, помогут сбалансированно развивать кор.

Помните, что укрепление кора способствует улучшению общей физической формы и защищает спину от травм.

Постепенность и терпение

Не ждите мгновенных результатов. Для появления видимого рельефа потребуется время и постоянные усилия.

Регулярные тренировки и соблюдение правил питания со временем принесут свои плоды, но ключевыми факторами являются терпение и дисциплина.

Программы тренировок для пресса

Приведенные ниже программы подходят для людей с разными уровнями подготовки — от новичков до продвинутых спортсменов. Они помогут разнообразить тренировочный процесс, прорабатывая все группы мышц пресса.

Программа 1: для новичков

Цель — развитие базовой силы мышц пресса, повышение выносливости, улучшение техники выполнения упражнений.

Упражнения:

Скручивания — 3 подхода по 12–15 повторений.

Обратные скручивания — 3 подхода по 12 повторений.

Планка — 3 подхода по 20–30 секунд.

Русский твист без веса — 3 подхода по 15 повторений на каждую сторону.

Подъем ног лежа — 3 подхода по 10 повторений.

Давайте себе отдых по 30–60 секунд между подходами. Во время заминки можно выполнить легкую растяжку мышц живота и спины. Делайте упражнения медленно и контролируйте каждое движение, чтобы правильно проработать мышцы пресса: выдыхайте при усилии и вдыхайте при расслаблении.

Программа 2: средний уровень

Цель — укрепление всех частей пресса, повышение функциональной силы и стабильности кора.

Упражнения:

Косые скручивания — 3 подхода по 15 повторений на каждую сторону.

Подъем ног в висе — 3 подхода по 10–12 повторений.

Планка с подъемом ног — 3 подхода по 30–45 секунд на каждую ногу.

«Велосипед» — 3 подхода по 20 повторений (10 на каждую сторону).

Русский твист с весом — 3 подхода по 20 повторений (10 на каждую сторону).

Отдыхать можно по 45–60 секунд между подходами. Во время заминки нужно растянуть мышцы пресса и поясницы. Используйте утяжелители или гантели для усложнения упражнений, таких как русский твист. Работайте на качество выполнения, а не на количество, сосредотачиваясь на активации мышц.

Программа 3: продвинутый уровень

Цель — максимальное укрепление и развитие мышц пресса, улучшение рельефности и выносливости.

Упражнения:

Колесо ногами лежа — 3 подхода по 10–12 повторений.

Подъем ног в висе — 4 подхода по 12–15 повторений.

Планка с боковым скручиванием — 3 подхода по 45 секунд на каждую сторону.

Маятник — 3 подхода по 12–15 повторений (6-7 на каждую сторону).

«Человек-паук» — 3 подхода по 30–45 секунд на каждую сторону.

Планка с фитболом— 3 подхода по 60 секунд.

Между подходами можно давать себе 30–45 секунд для отдыха, а при заминке сделать глубокую растяжку мышц пресса, поясницы и бедер. Для максимальной эффективности добавляйте утяжелители в упражнения, такие как подъем ног в висе. Выполняйте все упражнения с полным контролем над мышцами, концентрируясь на сохранении напряжения в прессе.