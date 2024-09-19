Как уральские и сибирские гопники стали европейцами

Много езжу в последние годы по стране. Полюбила путешествовать. Есть города, которые меня прямо-таки изумляют. Например, Владикавказ — сумасшедшей сохранности историческим центром. Или Таганрог — тем, что там обновили трамваи и город стал абсолютно современным. Да везде есть чему удивляться. Любимый мой Великий Новгород постоянно обновляется. В хорошем смысле: фасады ремонтируют, тротуары меняют, парковки оборудуют. Город такой, что в нем хочется жить.

Знаете, что меня давно не удивляло? Какой город? Петербург!

12 лет назад я переехала в Петербург. Пожалуй, единственное, что меня за эти годы удивляет, — что в городе ничего не происходит.

Нет, конечно, у нас тоже кое-как обновляют фасады, даже в спальных районах стали реставрировать панельные дома, начав, что все-таки приятно, с нашего района. Да, построили стадион, да, ввели наконец новые станции. Но все это мизер и делается с тяжелейшим трудом. «Крестовский» строили со скандалом, сметы постоянно раздувались, горожане писали в Счетную палату. Метро сколько строили? Слушайте, никак больше десяти лет возились с четырьмя станциями. Открыли в спешке к чемпионату мира по футболу и до сих пор что-то постоянно там ремонтируют. Метро «Театральная» и «Горный институт» строят второй десяток лет. В 2012 году я переехала в город — в тоннеле под Невой бастовали рабочие. Кажется, в позапрошлом году они все еще бастовали — им по-прежнему задерживали зарплату! 2024 год — эти станции так и строят. Мариинский театр приноровился играть оперы чуть ли не посреди метростройки. Тоннель под Невой продолжают долбить!

Стагнация! Особенно она была заметна во второй половине 2010-х на фоне Москвы. Можно было раз в месяц ездить в Москву и постоянно заставать что-то новое: снесли ларьки, обустроили сквер, покрасили фасад, поставили современные лавки… А уж плитка… После Москвы выходишь у нас на вокзале — все как при бабушке.

Сейчас сижу в Тюмени, до того почти четыре дня провела в Екатеринбурге. Думала, напишу из этих городов подробные репортажи. Знаете, что хочется по итогу отсюда написать? Один маленький и громкий текст. О том, как я приехала спустя почти 15 лет в Екатеринбург, как побывала в Тюмени, где не живу с 2012 года, и окончательно поняла, что мы в Петербурге живем в дыре!

Да, в нашей дыре есть Эрмитаж, балет, оперы. Русский музей и отличные школы. Но есть одно большое «но» — ощущение, что город по части благоустройства, бытовой культуры, просто чистоты и опрятности застрял в прошлом.

Я иду по Тюмени, где, откровенно говоря, туристу смотреть вообще нечего, где на центральной улице стоят хрущевки, и у меня ощущение, что город более европейский, чем Петербург — облезлый, залепленный баннерами с рекламой шавермы, заставленный примитивными ларьками, заваленный бесконечными заборами. А в Тюмени чисто, идеальный асфальт, деревья все подстрижены, фасады начищены. Даже хрущевки отмыты. Исторических зданий в Тюмени почти не осталось, в девяностые и начале 2000-х они просто сыпались. Но то, что сохранили, в каком-то вызывающе блестящем состоянии: отмыт каждый кирпичик, обновлен каждый шов в кладке. Во всех ЖК висят рабочие — моют к осени фасады. В Екатеринбурге — тоже. На окраине моют!

Мне пишут: мол, сравнила, в Петербурге вон какой жилой фонд, попробуй содержи его в порядке.

Извините, друзья, так и нас в Петербурге вон сколько! Сколько мы налогов платим? А еще теперь с туристов курортный сбор берут. Почему нельзя мыть фасады, штукатурить? Говорят, если весь центр прибирать, город задохнется в пыли и запутается в лесах. Так надо было поэтапно это делать. Как другие справляются? Как в Москве живут? Что, пыль глотают десять лет? Почему у них все чисто и штукатурка не валится на головы? Раньше в Москву из Петербурга приезжал — попадал будто в сказку, а теперь дожили — Тюмень как сказка.

А я Тюмень не люблю. Вот прямо не люблю и без дела сюда не езжу. Не была 4,5 года и не скучала. Так что отношусь к ней даже с заведомой недоброжелательностью. Но должна признать: здесь реально совершили рывок в развитии. А у нас? У нас вытоптали яму уже, переминаясь на месте.

Даже не знаю, как в двух словах описать увиденное тем, кто мало ездит по России. Я подчеркиваю — именно по России. Не одна Тюмень рванула вперед, Нижний, Казань — суперсовременные города.

Посещенный мною Екатеринбург тоже очень развился, центр там такой же вычурно чистый и стильный. Стиль есть еще, понимаете? В том, как и какие лавки ставят, афишные тумбы, как украшают город, какие в кафе интерьеры. А дворы? Стильные дворы! Походила в Тюмени по дворам: ну чисто Европа. Современные скамейки, лежаки, канатные гамаки, красивые карусели. Тут же парковки грамотно вписаны. Кругом цветы. Сибирь, а у них все дворы в цветах. В Екатеринбурге попроще, но тоже чувствуется и вкус, и внутренняя культура жильцов.

Знаете, что в нашем дворе в Петербурге за десять лет изменилось? Бабульки перестали выкладывать клумбы из кефирных крышечек! Плюс — посадили три ели и четыре других деревца, одна ель завяла, вторую вырвали воры, попав на камеры! Все! Ну и пункт выдачи интернет-магазина появился. Я не вру — все! Камеры вот только есть на подъездных дверях. Хорошо. Меня даже одна спасла, когда в прошлом году ко мне гастарбайтер пристал и хватал за руку. Вот только это было непоздним вечером в двух станциях метро от Невского проспекта. Так себе рывок!

В Тюмени меня никто не хватал. Я даже ни разу не увидела тут рожи, которая могла бы схватить. Тут вообще вечером пустынно, люди дома сидят, хобби занимаются. У них есть уютные квартиры!

Исчезли тюменские гопники. Люди стали открытые, доброжелательные. На вокзале села в автобус — женщина передала мне свою банковскую карту, чтобы я заодно и ей купила билет. Я пошла с картой через весь салон, оплатила и вернулась! Пришло доверие. У нас так никто не сделает! Я не представляю дурака, который в Купчино отдаст в автобусе первому встречному свою банковскую карту. Потому что знает и дурак, что никто вора искать не будет! А тут, стало быть, люди верят в безопасность. Хотя не так давно тюменцы никому не доверяли и на рынок ходили со своими весами!

Рывок. Говорю вам, отдельный город совершил рывок. И таких по стране масса, я только года за два в десятке таких была. В которые приезжаешь и на их фоне видишь петербургскую стагнацию. У нас грязь, разруха и отсталость. Я в Тюмень как в будущее попала. У них даже супермаркеты в спальных районах — как из будущего. Совсем другая отделка, выкладка. Весы сами распознают товар, причем правильно и быстро! И тут, и в Екатеринбурге есть сети супермаркетов с бесплатными туалетами, водой, льдом для напитков и Wi-Fi. В Петербурге по франшизе открыли шесть — осталось два, ибо люди воруют лед и приходят из дома с пятилитровыми бутылями — за водой. Честно! В кафе у них тоже все другое. Более здоровое меню. Тут не трескают мясо «по-хранцузски» и салат из крабовых палочек: люди покупают брокколи, паровые биточки, салат из рукколы с киноа… Я не шучу.

Вчерашние тюменские гопники, которые меня так раздражали, в считанные годы превратились в современных людей, стоило в городе залатать ямы на дорогах и вымести мусор!

Да даже в поезд села, конкретно — «Санкт-Петербург — Новокузнецк», уже будто бы вперед заглянула. Новый вагон 3Э на фоне Ладожского вокзала смотрится приветом из будущего! В вагоне душ! Сенсорный умывальник. Подсветка, везде розетки USB. Я точно знаю: когда в Тюмени сяду обратно на этот поезд, не обращу внимания на сенсорные умывальники и душ. А после Петербурга это казалось так необычно, что я даже семье отправила фото.

Потому что вот такая правда: пока Россия развивается, мы в Петербурге, кажется, застряли в дыре.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.