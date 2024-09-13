Жизни дороже денег. На что повлияют решения Минздрава по льготным лекарственным перечням Часть препаратов для лечения онкозаболеваний не вошла в льготные списки Минздрава

В конце августа состоялись заседания комиссии Минздрава России по формированию перечней жизненно необходимых лекарственных препаратов (ЖНВЛП) и дорогостоящих лекарственных средств для лечения высокозатратных нозологий (ВЗН). За заседаниями пристально следило все медицинское сообщество: лекарства из списка ЖНВЛП применяют для лечения в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. К сожалению, результаты комиссии обескуражили многих. Особенно разочарованы были онкологические пациенты и их лечащие врачи, поскольку многие препараты для лечения онкозаболеваний, которых те так ждали, в перечень не попали. Главная из озвученных причин – неподъемные для государства объемы финансирования, которые потребуются на закупки препаратов. Как сильно повлияют на пациентов с онкозаболеваниями и общество решения комиссии Минздрава по льготным лекарственным перечням — в материале «Газеты.Ru».

Включить нельзя оставить?

Добавление препарата в перечень ЖНВЛП – первый шаг к обеспечению пациентов препаратами за счет бюджета. Препараты для включения в перечень одобряет комиссия, созданная Минздравом России, позже перечень утверждает правительство РФ. Обычно список важнейших лекарственных препаратов пересматривается не реже одного раза в год, однако в последнее время из-за изменений порядка формирования перечня он не пересматривался целых два года.

На фоне этой ситуации заседаний профильной комиссии Минздрава с нетерпением ждало все медицинское сообщество и в первую очередь пациенты. По итогам заседаний из 48 лекарственных препаратов для включения в перечень важнейших рекомендован 21. В основном это препараты для лечения тяжелых хронических заболеваний, таких как бронхиальная астма, ХОБЛ, ВИЧ-инфекция и других. Онкологическим же пациентам повезло меньше: только два из предложенных семи лекарств попали в перечень несмотря на то, что производители предлагали цены существенно ниже мировых.

«Если говорить откровенно, работа комиссии нас разочаровала, потому что мы возлагали на нее большие ожидания, которые, к сожалению, не оправдались. Особо печалит тот факт, что целый ряд препаратов, которые клиницисты характеризуют как прорывные в своих нозологиях и которые значительно улучшают прогноз пациента, добавляя ему месяцы и годы жизни, в перечень также не попали», — говорит председатель координационного совета «Движения против рака», член Совета общественных организаций по защите прав пациентов при Минздраве России Николай Дронов.

При этом стоит подчеркнуть, что во многих странах лечение этими препаратами оплачивает государство, признавая их единственной эффективной терапией.

С ошеломлением такое решение восприняли пациенты и их родственники, которые буквально считали дни и с нетерпением ждали, что с 2025 года им будет доступна терапия, от которой напрямую зависит их жизнь. По словам 55-летней москвички Полины с диагнозом «рак молочной железы», решение комиссии Минздрава стало «самым главным разочарованием последних дней».

«Cовершенно революционный препарат трастузумаб дерукстекан, к сожалению, не внесли в перечень. Это очень больно ударит по тем, кто бы мог лечиться им. Я администратор чата одного из пациентских сообществ в Telegram, это женщины с раком молочной железы 4 стадии, и вижу, сколько людей могли бы воспользоваться этим препаратом, но не воспользуются», — полагает она.

Женщина поясняет, что для получения препарата пациентки вынуждены будут «выбивать» решение врачебной комиссии. Препарат получат не все, кто в нем нуждается, добавляет она.

То, что прошедший цикл заседаний комиссии Минздрава России разочаровал онкопациентов, подтверждает и руководитель ассоциации «Здравствуй» Ирина Боровова. «Тема расширения перечня ЖНВЛП вызвала сильное волнение, особенно среди тех пациентов, которых она затрагивает напрямую. Это, в частности, касается женщин с диагнозом «рак молочной железы», онкогематологических пациентов, с редкими орфанными заболеваниями», — рассказала она на круглом столе ассоциации «Здравствуй».

Финансовый вопрос

«Что касается доступности инновационной терапии и новых классов препаратов в льготном сегменте, то на примере заседания комиссии мы видим, что, к сожалению, основным барьером для включения таких препаратов в льготные перечни были и остаются экономические причины», — объяснил Дронов.

Его поддерживает и пациентка Полина. «К сожалению, препарат не внесли с такой формулировкой — я скажу грубо, своими словами: вы представляете, какому количеству людей он понадобится у нас, для какого количества людей можно будет использовать Энхерту, мы разоримся, если будем всем его давать», — возмущается она.

Пациентское сообщество и специалисты на местах все чаще высказывают опасения, что с увеличением продолжительности жизни пациентов, улучшением выявляемости онкологических заболеваний и ростом числа больных средств, выделяемых на борьбу с онкологическими заболеваниями, уже не хватает. Дополнительные средства также необходимы для реализации новых задач и вызовов в рамках проекта «Продолжительная и активная жизнь», анонсированного президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.

В июле ассоциация онкологических пациентов «Здравствуй» обратилась в Минздрав с просьбой рассчитать финансирование федпроекта по борьбе с онкологическими заболеваниями с учетом прогнозируемой численности пациентов, структуры заболеваемости и современных методов терапии, описанных в клинических рекомендациях. В письме в адрес Минздрава России президент ассоциации Ирина Боровова отметила значительный рост обращений пациентов на горячую линию организации из-за недоступности терапии, особенно инновационных препаратов, или несвоевременной диагностики. Позже Ассоциация запустила петицию об увеличении финансирования онкопрограммы на сайте «Российская общественная инициатива», горячо поддержанную общественностью и самими пациентами.

Минздрав с доводами пациентов не согласен. Финансирование мероприятий федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» ежегодно росло, сообщила на круглом столе ассоциации «Здравствуй» директор департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России Екатерина Каракулина. По ее словам, с 2019 по 2023 год объем химиотерапевтического лечения увеличился более чем на 76%. За все время реализации федерального проекта для лечения онкопациентов в амбулаторных условиях был выписан 21 млн льготных рецептов на общую сумму почти 270 млрд рублей. С 2019 по 2023 годы льготное лекарственное обеспечение приросло практически вдвое, добавила Каракулина.

Тем не менее, по мнению пациентов, федеральная «надбавка» на исполнение клинических рекомендаций последние годы оставалась на одном уровне в 140 млрд рублей и не индексировалась, в связи с чем средств по-прежнему не хватает. Подтверждением того, что регуляторы и лица, принимающие решения, оказались перед трудным выбором: сэкономить деньги или спасти больше жизней, стали результаты заседания комиссии по ЖНВЛП.

Диалог с регулятором не закончен?

«Разумеется, мы можем понять озабоченность представителей профессионального сообщества и органов власти относительно финансовой необеспеченности такого лечения и увеличивающейся нагрузки на систему здравоохранения. Понять можно и то, что включение препаратов в список ЖНВЛП и ВЗН - обязательство, от которого государство уже избавиться не сможет: включил – должен обеспечить», — отметил Дронов.

Найти идеальное решение, как в условиях ограниченных ресурсов охватить максимальное количество пациентов, довольно сложно, признается общественный деятель. Вместе с тем он отмечает, что это не снимает с властей обязанности поиска этого решения, поскольку защита фундаментальных социальных прав, таких как право на жизнь и охрану здоровья, является одной из ключевых задач системы здравоохранения и государства в целом.

Впрочем, Минздрав, несмотря на уверения в достаточном финансировании, не отказывается от диалога с пациентским сообществом. «Хочу подчеркнуть, что мы очень тесно сотрудничаем с Министерством здравоохранения и большой междисциплинарной группой специалистов, которые могут оказать влияние на данную ситуацию. Диалог по этим вопросам еще не завершен, он все еще ведется. Мы будем продолжать эту работу и надеюсь, сможем прийти к консенсусу», — подчеркнула Боровова.

«Инновационная терапия — это всегда дорого, но спасенная человеческая жизнь бесценна», — подытожил Дронов.