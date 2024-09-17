На каких женщинах не женятся и почему

«Газета.Ru» продолжает цикл колонок по мотивам культового сериала «Секс в большом городе», в рамках которого редактор отдела «Мнения» Евгения Фомина пытается ответить на вопросы Кэрри Брэдшоу из Москвы 2024 года.

Одна из самых драматичных сюжетных линий сериала — женитьба мистера Бига. Пока длился их роман с Кэрри, он утверждал, что «не из тех, кто женится». А после разрыва встретил другую девушку, Наташу, и мгновенно позвал ее под венец.

Вывод напрашивается сам собой: не бывает мужчин, которые не женятся, бывают не те женщины. Вон даже заядлый холостяк Джордж Клуни сдался в свое время, а уж казалось бы!

Я смотрю на свое окружение и понимаю, что так оно и есть. Дело всегда в женщинах, хоть и непонятно, в чем это дело заключается.

Одна моя подруга ставит какие-то рекорды по суперспособности окольцовывать мужчин. Она замужем всю жизнь, с ранней юности. Неудачный брак у нее перетекает в, казалось бы, безнадежный роман с женатым мужчиной, который непредсказуемо разводится и предлагает ей руку и сердце. А после его смерти не проходит и года, как она снова оказывается замужем! Травмы, дефицит мужчин, их тотальное нежелание строить семью — не, не слышали. Уверена, если она разведется, следующий кандидат на запись в паспорте появится минут через пятнадцать, невзирая на возраст, детей и мерзкий характер. Просто она такая женщина — на которых положено жениться.

Сама я, по всей видимости, к таковым не отношусь. Мои прошлые отношения включали все: и красивое предложение с красивым кольцом, и многолетние обещания, и даже ребенка, в них родившегося. Все, кроме собственно свадьбы. Угадайте, что сделал мой бывший спустя полгода после расставания. Правильно — женился.

Какими качествами должна обладать женщина, которую бесконечно зовут замуж? Понятия не имею! Вроде бы хочется думать в сторону быта: надо, чтобы она готовила, содержала дом в порядке и умела обращаться с детьми. Но нет, на эти способности никто давно не обращает внимания, потому что убирать квартиру умеют робот-пылесос и приглашенный клинер, а готовят кулинария на первом этаже и пара любимых ресторанов.

Тогда вопрос внешности? Тоже мимо. Потому что красота — это первый отборочный этап, так сказать. Его мы проходим при знакомстве или на первом свидании. Спустя пять лет отношений или даже совместной жизни объяснение: «Я не хочу на ней жениться, потому что она недостаточно красивая» — звучит как бред.

Отдельный вопрос, конечно, — деньги. Шуточки о том, что мужчины трясутся за свои кошельки и поэтому не готовы вступать в официальные отношения, — только отчасти шуточки. Парни действительно опасаются меркантильных девиц. Правда, по моим наблюдениям, больше всего меркантильные девицы пугают тех, с кого нечего взять, но это детали. Понять мужчин можно: зачем им тащить на своем горбу еще и ту, которая изначально декларирует нежелание и неспособность обеспечивать себя и тем более вкладываться в общий кошелек? Финансовая независимость женщины — всегда огромный плюс ей в копилку. Но как мы видим, в стороне от свадебного кортежа остаются и вполне обеспеченные девушки, и потенциальные содержанки. То есть закономерности в этом вопросе, увы, нет.

Видимо, дело в чем-то другом. В характере, явно приспособленном к компромиссам, в знаке зодиака или в нужном балансе покладистости и независимости. Ну или у мужчин вообще есть собственные тайные ритуалы, которые помогают сделать выбор. Может, они на Таро гадают втихаря: собираются в крафтовых барах и делают расклады!

Но шанс есть у каждой, девочки. В конце концов, даже у нас с Кэрри получилось выйти замуж, а случай был почти безнадежный!

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