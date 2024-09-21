Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Израиль разорвал все «красные линии» в конфликте с «Хезболлой»

Офис Нетаньяху заявил об отсутствии красных линий в противостоянии с «Хезболлой»

close
Кирилл Каллиников/РИА Новости

У Израиля отныне отсутствуют красные линии в противостоянии с «Хезболлой». Об этом сообщил советник офиса израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман, передает РИА Новости.

«После включения пункта о безопасном возвращении жителей севера в свои дома в цели войны Израиль перешел на новый уровень противостояния. Больше нет прошлых красных линий и каждый террорист «Хезболлаы» или любой другой враждебной силы севернее наших границ отныне является легитимной целью, и если не откажется от атак на Израиль, он может быть уничтожен», — заявил Гендельман.

До этого постпред РФ в ООН Василий Небензя заявил, что организаторы взрывов пейджеров в Ливане пытались развязать «новую большую войну» на Ближнем Востоке.

Вечером 17 сентября у тысяч членов «Хезболлы» взорвались личные пейджеры. В результате пострадали не менее 4 тыс. человек, 12 спасти не удалось, включая 8-летнего ребенка и сына одного из лидеров «Хезболлы».

18 сентября в Ливане произошли массовые детонации других устройств, включая рации и бытовую технику. В результате этих взрывов пострадали более 600 человек, 25 из них врачи не спасли.

Ранее Песков сообщил об интересе взрывов в Ливане для спецслужб РФ.

Все новости на тему:
Подрыв пейджеров «Хезболлы»
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами