Израиль разорвал все «красные линии» в конфликте с «Хезболлой»

У Израиля отныне отсутствуют красные линии в противостоянии с «Хезболлой». Об этом сообщил советник офиса израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман, передает РИА Новости.

«После включения пункта о безопасном возвращении жителей севера в свои дома в цели войны Израиль перешел на новый уровень противостояния. Больше нет прошлых красных линий и каждый террорист «Хезболлаы» или любой другой враждебной силы севернее наших границ отныне является легитимной целью, и если не откажется от атак на Израиль, он может быть уничтожен», — заявил Гендельман.

До этого постпред РФ в ООН Василий Небензя заявил, что организаторы взрывов пейджеров в Ливане пытались развязать «новую большую войну» на Ближнем Востоке.

Вечером 17 сентября у тысяч членов «Хезболлы» взорвались личные пейджеры. В результате пострадали не менее 4 тыс. человек, 12 спасти не удалось, включая 8-летнего ребенка и сына одного из лидеров «Хезболлы».

18 сентября в Ливане произошли массовые детонации других устройств, включая рации и бытовую технику. В результате этих взрывов пострадали более 600 человек, 25 из них врачи не спасли.

Ранее Песков сообщил об интересе взрывов в Ливане для спецслужб РФ.