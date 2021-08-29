В охваченной пожарами Якутии выпал снег

В Якутии, параллельно с продолжающимися лесными пожарами, выпал первый снег — в основном, в северных районах республики Саха, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным синоптиков, средняя температура в Якутии на данный момент поднимается днем до +18°C. В некоторых районах продолжается борьба против пожаров.

Ранее синоптики спрогнозировали в Якутии к концу августа снег и сильное понижение температуры в северных районах республики.

Кроме того, тушение лесных пожаров в Якутии объявлено практически завершенным.

22 августа сообщалось о ликвидации пожаров на площади свыше 800 тыс. га. 25 августа ликвидировали еще пять природных пожаров площадью более 400 тыс. га.

По данным регионального правительства, на территории республики на 23 августа действовало 50 пожаров на площади свыше 1,2 млн га. В МЧС уточнили, что пожаров в пятикилометровой зоне от населенных пунктов нет.