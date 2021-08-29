В Роспотребнадзоре рассказали о длительных проблемах с дыханием после COVID-19

Заместитель директор по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в беседе с ТАСС оценила длительность проблем с дыханием после перенесенного COVID-19.

По ее словам, проблемы с дыханием после перенесенной болезни у некоторых людей могут наблюдаться в течение нескольких месяцев.

При этом время восстановления зависит от тяжести заболевания, физического состояния организма больного и наличия сопутствующих заболеваний. Возвращение в прежнюю форму также зависит от объема и регулярности реабилитационных мероприятий для устранения последствий перенесенной коронавирусной инфекции.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о том, что выраженное поражение легких у болеющих COVID-19 пациентов в последнее время наступает через три-четыре дня, а не шесть-семь, как это было изначально. По его словам, появились ряд новых симптомов COVID-19, специалисты иногда отмечают «какие-то кишечные проявления, чаще видят проявления сходные с ангиной и ряд других».