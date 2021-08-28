Появилось видео массовой драки в центре Москвы

На видео попала часть массовой драки, которая накануне произошла в центре Москвы, сообщает РЕН ТВ.

На кадрах — сначала несколько мужчин, они толкают друг друга на дороге. После драка продолжается уже на газоне. Через некоторое время к потасовке стремительно присоединяются другие. За дракой при этом наблюдают несколько человек, не пытаясь разнять конфликтующих.

Драка произошла 27 августа на Бауманской улице. Очевидец рассказал полицейским, что между группой граждан произошел конфликт, переросший в драку. О пострадавших не сообщалось.

Для выяснения обстоятельств в отделение полиции доставлены 49 человек.

Сообщалось, что в драке принимали участие граждане стран Средней Азии.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предупредил мигрантов о последствиях массовых драк в столице.