Путин выразил соболезнования президенту Казахстана в связи с ЧП на военном складе

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования главе Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в связи с ЧП на складе взрывчатых веществ.

«Прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

26 августа в Жамбылской области произошел пожар на складе воинской части, где хранились инженерные боеприпасы. Прогремело не менее 10 взрывов. Согласно сведениям МЧС, в больницы поступили около 100 пострадавших, в том числе 49 сотрудников местного департамента по ЧС. В результате погибли 13 человек. Причина происшествия устанавливается.

Ликвидировать возгорания удалось утром 28 августа.

В Казахстане 29 августа объявили Днем траура по жертвам взрывов на складах.