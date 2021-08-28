Анара Рейбанда, продюсера Тилля Линдеманна могут депортировать из России за нарушение миграционного режима, в его отношении заведено административное дело, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Рейбанд был задержан в рамках административного разбирательства. При пересечении границы РФ он заявил целью поездки туризм, хотя фактически занимался организацией концертной деятельности», — указано в сообщении.

Самому Тиллю Линдеманну было выписано предписание о недопущении нарушения антиковидных мер на планируемом концерте в Тверской области.

«Материалы направлены в городской суд Конаково. Если суд признает вину Рейбанда, ему грозит помещение в центр временного содержания мигрантов и выдворение за пределы РФ», — указано в сообщении.

Ранее полиция пришла ночью к солисту Rammstein, чтобы напомнить о соблюдении антиковидных мер.