Проверки устроят во всех медучреждениях Ярославской области после возгорания в больнице

Проверки пожарной безопасности будут организованы во всех медучреждениях области после пожара в больнице № 3 в Ярославле. Об этом заявил директор департамента здравоохранения региона Василий Тубашов, сообщает ТАСС.

«Мы сейчас подготовим приказ по проверке всех наших подведомственных учреждений на соблюдение пожарной безопасности и контроля за состоянием палат и неразрешенных электробытовых предметов, которые могут там находиться», — уточнил Тубашов.

По сведениям представителя региональных властей, 27 августа поступила информация о задымлении в отделении клинической больницы № 3. Выяснилось, что очаг находился на первом этаже.

В департаменте здравоохранения области добавили, что в отделении находились 80 пациентов с коронавирусной инфекцией. В момент происшествия работники больницы эвакуировали 76 человек. Аппараты ИВЛ не отключались. К тушению огня привлекли 61 специалиста и 24 единицы техники.

До прибытия пожарно-спасательных подразделений погиб один человек.