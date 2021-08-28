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В Москве произошла массовая драка с участием мигрантов

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Не менее 10 человек устроили драку на Бауманской улице в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Драка произошла в районе дома 35/1 вечером 27 сентября, в ней принимали участие пять выходцев из Средней Азии.

Участники конфликта никаких посторонних предметов не использовали, к моменту приезда сотрудников полиции разбежались в разные стороны. Драка попала на камеру видеонаблюдения.

«Для проверки на причастность к данному происшествию, а также с целью выявления свидетелей и очевидцев доставлены в отделение полиции 12 граждан Киргизии, один гражданин Узбекистана и один гражданин Таджикистана», — рассказал источник.

Он добавил, что по факту произошедшего полиция проводит проверку, причины и обстоятельства устанавливаются.

Ранее сообщалось, что более 20 мигрантов задержали за драку в московском хостеле на улице Адмирала Корнилова.

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