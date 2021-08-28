Первый российский самолет с гуманитарной помощью прибыл на Гаити

Посол России в Венесуэле и в Республике Гаити Сергей Мелик-Багдасаров рассказал о том, что Россия доставила гуманитарную помощью на Гаити. Об этом он написал в своем Twitter.

«Первый самолет с гуманитарной помощью из России достиг Гаити», — написал Мелик-Багдасаров.

Он добавил, что рейс встречал почетный консул России в Гаити Вильгельм Лемке вместе с представителями местного отделения Всемирной организации здравоохранения. Они передали гуманитарную помощь медицинским работникам Гаити.

Ранее Мелик-Багдасаров заявил, что информации о пострадавших гражданах России при землетрясении на Гаити, в результате которого погибли свыше 1,4 тыс. местных жителей, не поступало.

Также российский дипломат подчеркнул, что власти смогут предоставить гуманитарную помощь карибской стране, когда поступит запрос.

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло у берегов Гаити 14 августа.

Сильнее всего пострадали департаменты Юг, Гранд-Анс и Нипп, в которых зафиксированы разрушения медицинской инфраструктуры и мест культа.