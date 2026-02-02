Британский суд вынес приговор российскому моряку

Суд Лондона признал 59-летнего российского капитана контейнеровоза Solong Владимира Мотина виновным в столкновении судна с американским нефтяным танкером Stena Immaculate. Об этом сообщает Sky News.

Мотин во время заседания заявил, что совершил ошибку и нажал не на ту кнопку в момент, когда пытался вывести судно из режима автопилота. По его словам, попытки перезапустить рулевое управление ни к чему не привели.

Сторона обвинения утверждала, что все навигационные системы работали, а заявления капитана о поломке руля были необоснованными.

Столкновение произошло 10 марта 2025 года. Агентство морской безопасности и береговой охраны сообщило, что на северо-востоке Великобритании объявили спасательную операцию. Сообщалось, что по меньшей мере 32 человека пострадали.

Отмечается, что ни у Solong, ни у Stena Immaculate не было специального наблюдательного пункта на мостике судна. Столкновение произошло в 09:47 по местному времени.

Позже на борту танкера Stena Immaculate произошли взрывы. Хранилище с топливом получило повреждение, началось возгорание.

Ранее российскому капитану судна, столкнувшегося с танкером в Британии, предъявили обвинения.