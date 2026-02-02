Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Британский суд вынес приговор российскому моряку

Sky News: Суд Лондона признал российского капитана судна Solong виновным
Phil Noble/Reuters

Суд Лондона признал 59-летнего российского капитана контейнеровоза Solong Владимира Мотина виновным в столкновении судна с американским нефтяным танкером Stena Immaculate. Об этом сообщает Sky News.

Мотин во время заседания заявил, что совершил ошибку и нажал не на ту кнопку в момент, когда пытался вывести судно из режима автопилота. По его словам, попытки перезапустить рулевое управление ни к чему не привели.

Сторона обвинения утверждала, что все навигационные системы работали, а заявления капитана о поломке руля были необоснованными.

Столкновение произошло 10 марта 2025 года. Агентство морской безопасности и береговой охраны сообщило, что на северо-востоке Великобритании объявили спасательную операцию. Сообщалось, что по меньшей мере 32 человека пострадали.

Отмечается, что ни у Solong, ни у Stena Immaculate не было специального наблюдательного пункта на мостике судна. Столкновение произошло в 09:47 по местному времени.

Позже на борту танкера Stena Immaculate произошли взрывы. Хранилище с топливом получило повреждение, началось возгорание.

Ранее российскому капитану судна, столкнувшегося с танкером в Британии, предъявили обвинения.
 
Теперь вы знаете
Чума или «болезнь X»? Какие эпидемии могут пробудиться в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!