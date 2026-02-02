В Госдуме пообещали бороться с необоснованными банковскими блокировками

Госдума будет корректировать законодательные решения против мошенников, которые ограничивают возможности россиян использовать средства, заявил глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, 80% обращений по данному вопросу, которые поступают парламентарию, поступают от мошенников.

Аксаков утверждает, что злоумышленники специально «накручивают волну», чтобы создать впечатление, будто были приняты неверные решения.

Он добавил, что Госдума будет изучать данный вопрос и пересматривать там, «где перегнули».

В ноябре председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор «перегнул палку» в ситуации с необоснованной блокировкой счетов россиян при борьбе с мошенничеством. По ее словам, жалобы на мошенничество «серьезно упали», при этом граждане стали чаще жаловаться на необоснованную блокировку счетов.

Ранее юрист назвал одну из причин блокировки банковских переводов самому себе.