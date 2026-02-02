Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

В Госдуме пообещали бороться с необоснованными банковскими блокировками

Госдума скорректирует закон против мошенников из-за блокировки счетов
Максим Блинов/РИА Новости

Госдума будет корректировать законодательные решения против мошенников, которые ограничивают возможности россиян использовать средства, заявил глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, 80% обращений по данному вопросу, которые поступают парламентарию, поступают от мошенников.

Аксаков утверждает, что злоумышленники специально «накручивают волну», чтобы создать впечатление, будто были приняты неверные решения.

Он добавил, что Госдума будет изучать данный вопрос и пересматривать там, «где перегнули».

В ноябре председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор «перегнул палку» в ситуации с необоснованной блокировкой счетов россиян при борьбе с мошенничеством. По ее словам, жалобы на мошенничество «серьезно упали», при этом граждане стали чаще жаловаться на необоснованную блокировку счетов.

Ранее юрист назвал одну из причин блокировки банковских переводов самому себе.
 
Теперь вы знаете
Чума или «болезнь X»? Какие эпидемии могут пробудиться в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!