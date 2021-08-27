Голикова назвала число привившихся от COVID-19 россиян

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, сколько россиян уже привились от коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она заявила, что по состоянию на сегодняшний день численность граждан, получивших первый компонент вакцины, достигла свыше 44 млн человек.

При этом, как сообщила она, полностью вакцинацию против COVID-19 в стране прошли более 37 млн человек.

Накануне Минздрав РФ зарегистрировал пятую российскую вакцину против коронавируса — «ЭпиВакКорона-Н». До этого в стране были зарегистрированы четыре препарата для вакцинации: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по контролю и Регламенту Михаил Романов предложил включить тестирование на наличие антител к коронавирусу в программу обязательного медицинского страхования.