Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Армия

Российские военные рассказали о потерях ВСУ за сутки

ВСУ потеряли от действий группировки «Запад» 38 тяжелых квадрокоптеров
Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Начальник пресс-центра группировки российских войск «Запад» Иван Бигма рассказал о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, украинские военные потеряли 38 тяжелых боевых квадрокоптеров, 40 пунктов управления беспилотной авиацией и 11 наземных робототехнических комплексов.

Также расчеты сил противовоздушной обороны и мобильные огневые группы сбили 27 беспилотных летательных аппаратов.

Накануне в министерстве обороны России рассказали, что Вооруженные силы РФ за прошедшие сутки уничтожили более 110 украинских дронов.

Утром 29 января в Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства противовоздушной обороны в течение ночи перехватили девять украинских беспилотников над регионами страны. В Ростовской области ликвидировали четыре летательных аппарата, в Брянской области и Крыму — по два, в Воронежской области — один.

В тот же день военнослужащий Ленинградского гвардейского полка группировки российских войск «Запад» с позывным «Серж» сообщил журналистам, что бойцы ВС РФ изобрели насадки на патроны от автомата Калашникова, предназначенные для борьбы с украинскими дронами. Как отметил мужчина, производство антидроновых насадок ведется в полевой лаборатории.

Ранее стало известно о больших потерях бригады ВСУ в Харьковской области.
 
Теперь вы знаете
Эффект плацебо: когда приносит пользу, а когда вредит
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!