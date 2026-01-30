Начальник пресс-центра группировки российских войск «Запад» Иван Бигма рассказал о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, украинские военные потеряли 38 тяжелых боевых квадрокоптеров, 40 пунктов управления беспилотной авиацией и 11 наземных робототехнических комплексов.

Также расчеты сил противовоздушной обороны и мобильные огневые группы сбили 27 беспилотных летательных аппаратов.

Накануне в министерстве обороны России рассказали, что Вооруженные силы РФ за прошедшие сутки уничтожили более 110 украинских дронов.

Утром 29 января в Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства противовоздушной обороны в течение ночи перехватили девять украинских беспилотников над регионами страны. В Ростовской области ликвидировали четыре летательных аппарата, в Брянской области и Крыму — по два, в Воронежской области — один.

В тот же день военнослужащий Ленинградского гвардейского полка группировки российских войск «Запад» с позывным «Серж» сообщил журналистам, что бойцы ВС РФ изобрели насадки на патроны от автомата Калашникова, предназначенные для борьбы с украинскими дронами. Как отметил мужчина, производство антидроновых насадок ведется в полевой лаборатории.

Ранее стало известно о больших потерях бригады ВСУ в Харьковской области.