Овечкин в гостевом матче уронил на лед двух игроков «Детройта»

Нападающий хоккейного клуба (ХК) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин во время гостевого матча против «Детройт Ред Уингз» двумя силовыми приемами подряд свалил двух игроков команды из Детройта. Об этом сообщает газета «Известия».

Первый раз Овечкин сбил с ног шведского нападающего «Детройта» Эльмера Седерблома при счете 0:0. Уже через 20 секунд российский нападающий применил второй силовой прием против канадского защитника Бена Шьяро.

По итогам матча клуб «Вашингтон Кэпиталз» выиграл со счетом 3:1.

В ночь на 28 января «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл «Сиэтл Кракен». Встреча в Сиэтле на стадионе «Клаймэт Пледж-Арена» завершилась со счетом 1:5. В составе «Вашингтона» шайбу забросил Овечкин. Таким образом, общее количество забитых шайб Овечкина в НХЛ с учетом плей-офф достигло 996. Теперь он занимает второе место в рейтинге снайперов НХЛ за всю историю по этому показателю, уступая только Гретцки, на счету которого 1016 шайб.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ. В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

