В небе над Ростовской областью уничтожены два дрона

Слюсарь: два БПЛА уничтожены в небе над Ростовской областью

Два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) уничтожены в двух районах Ростовской области, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожены БПЛА в Чертковском районе и Каменске-Шахтинском. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала», — написал Слюсарь.

До этого на территории Курской области был введен режим опасности атаки БПЛА. Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки, сообщил оперштаб региона.

Уведомление о возможной атаке беспилотников информирует о потенциальной опасности для объектов инфраструктуры. В некоторых регионах уровень угрозы обозначают цветом: красным и желтым. Красный цвет сигнализирует о высокой и немедленной опасности, а желтый — о возможной угрозе в будущем. Для оповещения населения применяются звуковые сирены, речевые сообщения, push-уведомления в мобильных приложениях и официальные информационные каналы.

Ранее БПЛА помешал посадке самолета президента Литвы.