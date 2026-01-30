Юрист объяснил, как вернуть товар в магазин без этикетки

Вернуть товар без этикетки возможно, если речь идет о магазинных этикетках, а не фабричных ярлыках. Об этом «Газете.Ru» рассказал Денис Алексеев, юрист юридической компании Stepanov Group.

По его словам, чтобы понять, можно ли вернуть товар, важно разобраться, о какой именно этикетке идет речь. В законе нет запрета на возврат вещи без магазинного ценника. Куда важнее, сохранены ли фабричные элементы товара.

«Фабричные ярлыки — это часть самого изделия. Речь идет о вшитых этикетках на одежде и обуви с указанием состава, размера и бренда, наклейках с серийными номерами на технике, пломбах, заводских маркировках, а также контрольных элементах на косметике и парфюмерии. Именно они подтверждают, что товар не был в использовании и в него не вмешивались. А если они повреждены или удалены, продавец может отказать в возврате», — объяснил он.

Магазинные этикетки — другая история. Ценники, пластиковые бирки, антикражные клипсы или рекламные стикеры не являются частью товара. Их отсутствие не лишает покупателя права на возврат. Это лишь служебная информация для самого магазина, а не доказательство качества или состояния вещи.

«Если товар сохранил внешний вид, не был в употреблении и у покупателя есть чек или иной способ подтвердить покупку, отказ только из-за отсутствия ценника будет незаконным», — говорит Алексеев.

Отдельная ситуация — товар с браком. В этом случае требования к сохранности этикеток мягче: даже если фабричный ярлык был снят, но дефект очевиден, покупатель вправе потребовать возврат, обмен или ремонт.

«Главное — не верить устным отказам и «внутренним правилам магазина». Закон о защите прав потребителей важнее любых инструкций на кассе. А если продавец продолжает настаивать на своем, письменная претензия часто быстро меняет тон разговора», — отметил эксперт.

Кассовый чек — главное подтверждение того, что товар был куплен именно у этого продавца. Сохраняйте чеки как минимум в течение 2-х недель — именно в этот срок чаще всего оформляют возвраты.

«Если покупка оплачена банковской картой, бумажный чек не единственный вариант. Электронный чек или информация об операции в приложении банка тоже считаются доказательством и имеют юридическую силу», — пояснил юрист.

Но есть ситуации, когда вернуть покупку не получится. Первая причина — товар утратил первоначальный вид по вине покупателя. Срезана фабричная бирка, вещь уже носили или у техники отсутствует фирменная упаковка, магазин может отказать в возврате.

Вторая — товар не подлежит возврату по закону. К таким категориям относятся предметы личной гигиены и нижнее белье, косметика и парфюмерия, ювелирные изделия, а также сложнотехнические товары с нарушенными заводскими пломбами.

Третья причина — пропущены установленные законом сроки. Качественный товар можно вернуть в течение 14 дней, покупку из интернет-магазина — в течение 7 дней. Требования по браку принимаются только в рамках гарантийного срока.

«В случае когда покупатель сталкивается с отказом в возврате без видимой причины, можно оформить письменную претензию в двух экземплярах с описанием ситуации и требованиями возврата денег или обмена. Один экземпляр передается продавцу под отметку, второй остается у покупателя», — объяснил Алексеев.

По мнению юриста, не стоит бояться отстаивать свои права: часто продавцы рассчитывают именно на неуверенность покупателей. Спокойная позиция и знание закона о защите прав потребителей — весомый аргумент в вашу пользу.

