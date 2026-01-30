В МИД раскритиковали антироссийский настрой ОБСЕ

Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) при антироссийском настрое нет места в будущей евразийской архитектуре безопасности. Об этом сообщил ТАСС директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.

«В контексте украинских событий наши недруги стремятся превратить ОБСЕ в инструмент конфронтации с Россией. Сомнительно, что с таким наполнением ОБСЕ найдет себе место в современной евразийской архитектуре безопасности», — подчеркнул дипломат.

До этого Масленников прокомментировал высказывания экс-генсека НАТО Йенса Столтенберга о необходимости диалога с Россией. Столтенберг слишком поздно стал демонстрировать «проблески сознания», подчеркнул российский дипломат. В то же время глава МИД РФ Сергей Лавров назвал несерьезными слова лидеров ЕС о необходимости диалога с Россией. Таким образом глава российского внешнеполитического ведомства охарактеризовал призывы президента франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Италии Джорджи Мелони наладить контакт с Москвой.

Ранее в США выступили с резким заявлением о НАТО и России.