Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Политика

В МИД раскритиковали антироссийский настрой ОБСЕ

Масленников: ОБСЕ не имеет будущего при нынешнем антироссийском настрое
Сергей Бобылев/РИА Новости

Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) при антироссийском настрое нет места в будущей евразийской архитектуре безопасности. Об этом сообщил ТАСС директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.

«В контексте украинских событий наши недруги стремятся превратить ОБСЕ в инструмент конфронтации с Россией. Сомнительно, что с таким наполнением ОБСЕ найдет себе место в современной евразийской архитектуре безопасности», — подчеркнул дипломат.

До этого Масленников прокомментировал высказывания экс-генсека НАТО Йенса Столтенберга о необходимости диалога с Россией. Столтенберг слишком поздно стал демонстрировать «проблески сознания», подчеркнул российский дипломат. В то же время глава МИД РФ Сергей Лавров назвал несерьезными слова лидеров ЕС о необходимости диалога с Россией. Таким образом глава российского внешнеполитического ведомства охарактеризовал призывы президента франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Италии Джорджи Мелони наладить контакт с Москвой.

Ранее в США выступили с резким заявлением о НАТО и России.
 
Теперь вы знаете
Эффект плацебо: когда приносит пользу, а когда вредит
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!