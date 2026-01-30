США хотят ввести санкции против теневого флота России

Сенат США поддержал законопроект о санкциях против теневого флота России

Комитет по иностранным делам сената конгресса США рекомендовал принять законопроект, предусматривающий введение санкций в отношении так называемого теневого флота России. Об этом говорится в совместном заявлении парламентариев Джима Риша и Джинн Шахин, передает ТАСС.

Как отмечается, законопроект «был одобрен» и поступит на рассмотрение верхней палаты конгресса полного состава. Законодатели увязывают этот документ с усилиями администрации президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского кризиса.

29 января министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что 20-й пакет санкций Евросоюза должен содержать особенно жесткие меры в отношении теневого флота России. Он выразил надежду, что в очередной пакет антироссийских рестрикций войдет «запрет на любые морские услуги, чтобы предотвратить перемещение судов теневого флота».

До этого стало известно, что Евросоюз планирует принять 20-й пакет санкций против России в годовщину начала СВО, 24 февраля.

Ранее глава МИД Чехии не увидел причин для снятия санкций с России.