В Госдуме предложили праздновать День Сибири

Депутат Государственной думы Олег Смолин предложил установить в России новую памятную дату — День Сибири. Законопроект размещен в электронной базе данных Госдумы.

В документе предлагается отмечать новый праздник 8 ноября.

«Традиция отмечать День Сибири (или по иному День благодарения Сибири) возникла в 1882 году, когда 26 октября (8 ноября по новому стилю) торжественно отмечалась победа дружины атамана Ермака над войском хана Кучума и взятие столицы Сибирского ханства Кашлыка, ознаменовавшие вхождение Сибири в состав России», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Как подчеркнул депутат, регион играет важную роль в истории, социально-экономическом и культурном развитии России. По словам Смолина, в Сибири добывается 85% российского природного газа, 60% нефти, 75% угля, выплавляется 75% алюминия, а также расположены высокотехнологичные производства.

«День Сибири должен отмечаться не только в сибирских городах и селах, но и в целом в Российской Федерации», — заключил депутат.

Правительство России инициативу не поддержало. В заключении кабмина говорится, что предложение не соотносится с действующей концепцией присвоения статуса памятных дат.

Ранее сообщалось, что вице-премьер и куратор Сибирского федерального округа Виктория Абрамченко поддержала инициативу министра обороны Сергея Шойгу о строительстве новых мегаполисов в Сибири.