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Время написания ЕГЭ по истории и обществознанию сократили

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Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

Российским школьникам сократили время для написания Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по истории и обществознанию. Теперь на экзамен дается 180 минут вместо 235. Об сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

В ведомстве пояснили, так как 2022 года ЕГЭ проводится на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, то во всех школьных предметах, кроме информатики, произошли изменения структуры контрольных измерительных материалов (КИМ).

Например, в ЕГЭ по литературе расширился список произведений: в него вошло больше поэзии второй половины ХIХ - ХХ веков, отечественной литературы ХХI века, а также зарубежная литература.

«Повышены требования к объему сочинения, теперь оно должно содержать не менее 200 слов», — уточнили в Рособрнадзоре.

Ранее в Госдуме назвали минус проекта о новых правилах приема в вузы. Согласно одному из нововведений, выпускники школ и колледжей смогут выбрать, по результатам какого экзамена их зачислят — ЕГЭ, вступительного, который проводит вуз, или профессионального.

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